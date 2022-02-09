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Ученым удалось выяснить, какие женщины чаще остальных симулируют оргазм

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Среда 09 февраля 2022 19:43
Ученым удалось выяснить, какие женщины чаще остальных симулируют оргазм Фото: Почему женщины симулируют оргазм (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Возможно, вы удивитесь, но в наше довольно "открытое" время многие женщины продолжают симулировать оргазм. Несмотря на то, что дамы уже научились говорить с партнерами о сексе, раскрепостились, начали экспериментировать, они продолжают прибегать к такому обману. Но кто эти женщины и что побуждает их притворяться в ущерб своему удовольствию?

Об этом говорится в журнале Social Psychological and Personality Science.

Зачем женщины это делают?

Ученые говорят, что женщины все еще симулируют оргазм, чтобы их "хрупкие" партнеры-мужчины чувствовали себя более мачо-мужчинами.

Исследователи опросили 600 женщин, многие из которых признались, что отказывались от своих эротических удовольствий, чтобы успокоить неуверенных в себе мужчин.

"Женщины отдают предпочтение тому, что, по их мнению, нужно их партнерам, а не их собственным сексуальным потребностям и удовлетворению", - заявила ведущий автор исследования Джессика Джордан, докторант Университета Южной Флориды, США.

Интересно, что чем больше женщины видели, что мужественность их партнера ненадежна, тем больше они беспокоились. Это, в свою очередь, снизило их сексуальное удовольствие и скорость оргазма.

Кто из женщин делает это чаще остальных?

Интересно, что результаты исследования показали, что женщины, которые зарабатывали больше денег, чем их партнеры, в два раза чаще имитировали оргазм.

Исследователи предположили, что эти женщины, возможно, чувствовали, что "кастрируют" своих мужей в финансовом смысле, и поэтому должны были примириться с ними в спальне.

В то же время выяснилось, что молодые женщины стали притворяться реже. Это связано с тем, что полярность маскулинности сместилась.

"Концепция мужественности более гибкая для поколения Z и мужчин-миллениалов. Поэтому на женщин может быть меньше давления с целью имитации оргазма для укрепления традиционных представлений о мужественности", - говорится в исследовании.

Ранее мы писали про интимные секреты мужчин, о которых должна знать каждая женщина.

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