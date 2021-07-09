Пять заболеваний, которые могут испортить отдых на море: что нужно знать обязательно

Испортить отпуск как в Украине, так и за границей могут не только погодные условия или насекомые, а самые простые инфекции и заболевания . Они развиваются внезапно и быстро и могут иметь серьезные последствия.

Какие заболевания можно получить на отдыхе и как с ними можно быстро справиться, рассказали в материале УНИАН.

ОРЗ, ОРВИ или ангина

Жара ослабляет иммунитет, и постоянное желание охладиться могут вызвать проблемы с горлом. Также могут влиять резкие перепады температуры воздуха – после жаркой улицы под холодный кондиционер и наоборот – это заставляет организм быстро адаптироваться. Поэтому летние простуды, тонзилитты, насморк, ангины и даже бронхиты – часто явление.

Как спасаться: следить за разницей температуры, безопасный перепад – в 7-8 градусов. Любую простуду нужно лечить сразу и использовать противопростудные препараты, чай с медом, лимоном, а также – больше отдыхать и спать. Запущенную простуду, ангину и бронхит нужно лечить только под присмотром врача – возможно понадобятся антибиотики.

Кишечные инфекции

Жара – идеальное время для размножения бактерий и отравой может стать все что угодно: вчерашняя еда, которую не убрали в холодильник, грязные руки, яблоки прямо с ветки, плохо помытые овощи. Смена привычного места тоже может повлиять – незнакомая еда или микроорганизмы, с которыми желудок ранее не сталкивался.

Как спасаться: хранить еду только в холодильнике, чаще мыть руки, не перекусывать на улице, не употреблять в пищу блюда, которые вы не знаете и по возможности – все продукты термически обрабатывать и тщательно мыть. При заражении нужно очистить кишечник от токсинов, а потом придерживаться диеты, не допускать обезвоживания – пить много жидкости. При тяжелых формах пищевого отравления – обращаться к врачу.

Ротавирус

Врачи называют это заболевание болезнью "грязных рук". Оно очень схоже по симптомам на отравление: боль в желудке, высокая температура, рвота, понос. Отличить можно только с помощью анализов.

Подхватить ротавирус можно в общественных местах и на курортах оно встречается очень часто. Человек с ротавирусом искупался в бассейне и следом за ним искупалось еще 10 человек – и заразятся практически все. Опаснее всего ротавирус для детей до 5 лет – они тяжелее переносят заболевание.

Как спасаться: избегать общественных мест, мыть руки после посещения бассейна, перед едой, перед тем, как дотронуться до слизистой. Лечение при ротавирусе назначает врач в зависимости от степени тяжести и возраста пациента.

Укус насекомых

От этой напасти не застрахован никто, так как летом активизируются многие насекомые. И получить проблемы со здоровьем можно и от укусов комаров, и от опасных насекомых.

Как спасаться: на природе используйте репелленты от насекомых. После прогулок в лесу – осматривайте себя, детей и животных на предмет клещей. В любой нестандартной ситуации – немедленно обращайтесь к врачу.

Аллергия

Еще одна сезонная напасть, которая может проявиться в любой момент и в любом городе. Аллергия может быть на цветение различных растений, на определенные продукты, на фрукты, на косметические средства.

Как спасаться: если вы аллергик, то в вашей аптечке во время путешествия обязательно должны быть средства от аллергии. Если вы впервые столкнулись с такой проблемой – то обратитесь к врачу, чтобы облегчить свое состояние и снять симптомы, а после отпуска – пройдите обследование.