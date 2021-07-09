П'ять захворювань, які можуть зіпсувати відпочинок на морі: що потрібно знати обов'язково

Зіпсувати відпустку як в Україні, так і за кордоном можуть не тільки погодні умови або комахи, а найпростіші інфекції та захворювання . Вони розвиваються раптово і швидко і можуть мати серйозні наслідки.

Які захворювання можна отримати на відпочинку і як з ними можна швидко впоратися, розповіли в матеріалі УНІАН.

ГРЗ, ГРВІ або ангіна

Спека послаблює імунітет, і постійне бажання охолодитися можуть викликати проблеми з горлом. Також можуть впливати різкі перепади температури повітря - після спекотної вулиці під холодний кондиціонер і навпаки – це змушує організм швидко адаптуватися. Тому літні застуди, тонзиліти, нежить, ангіни та навіть бронхіти – часто явище.

Як рятуватися: стежити за різницею температури, безпечний перепад – в 7-8 градусів. Будь-яку застуду потрібно лікувати відразу і використовувати протизастудні препарати, чай з медом, лимоном, а також – більше відпочивати і спати. Запущену застуду, ангіну і бронхіт потрібно лікувати тільки під наглядом лікаря – можливо знадобляться антибіотики.

Кишкові інфекції

Спека - ідеальний час для розмноження бактерій і отрутою може стати все що завгодно: вчорашня їжа, яку не прибрали в холодильник, брудні руки, яблука прямо з гілки, погано помиті овочі. Зміна звичного місця теж може вплинути – незнайома їжа або мікроорганізми, з якими шлунок раніше не стикався.

Як рятуватися: зберігати їжу тільки в холодильнику, частіше мити руки, не перекушувати на вулиці, не вживати в їжу страви, які ви не знаєте і по можливості – всі продукти термічно обробляти та ретельно мити. При зараженні потрібно очистити кишківник від токсинів, а потім дотримуватися дієти, не допускати зневоднення – пити багато рідини. При важких формах харчового отруєння - звертатися до лікаря.

Ротавірус

Лікарі називають це захворювання хворобою "брудних рук". Воно дуже схоже за симптомами на отруєння: біль в шлунку, висока температура, блювота, пронос. Відрізнити можна тільки за допомогою аналізів.

Підхопити ротавірус можна в громадських місцях і на курортах воно зустрічається дуже часто. Людина з ротавірусом скупалася в басейні й слідом за нею скупалося ще 10 осіб – і заразяться практично всі. Найнебезпечніше ротавірус для дітей до 5 років – вони важче переносять захворювання.

Як рятуватися: уникати громадських місць, мити руки після відвідування басейну, перед їжею, перед тим, як доторкнутися до слизової. Лікування при ротавірусі призначає лікар в залежності від ступеня тяжкості та віку пацієнта.

Укус комах

Від цієї напасті не застрахований ніхто, оскільки влітку активізуються багато комах. І отримати проблеми зі здоров'ям можна і від укусів комарів, і від небезпечних комах.

Як рятуватися: на природі використовуйте репеленти від комах. Після прогулянок в лісі - оглядайте себе, дітей і тварин на предмет кліщів. У будь-якій нестандартній ситуації - негайно звертайтеся до лікаря.

Алергія

Ще одна сезонна напасть, яка може проявитися в будь-який момент і в будь-якому місті. Алергія може бути на цвітіння різних рослин, на певні продукти, на фрукти, на косметичні засоби.

Як рятуватися: якщо ви алергік, то у вашій аптечці під час подорожі обов'язково повинні бути кошти від алергії. Якщо ви вперше зіткнулися з такою проблемою – то зверніться до лікаря, щоб полегшити свій стан і зняти симптоми, а після відпустки – пройдіть обстеження.