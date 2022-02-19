Эти пять вещей никогда не перестанут нравиться мужчинам в женщинах

Интеллект

Отношения не ограничиваются спальней и завтраком. С женщиной должно быть интересно. Всегда должно быть о чем поговорить, что обсудить, о чем поспорить.

Чувство юмора

Чувство юмора важно не только для мужчин, но и для женщин. Ведь такое качество моментально вызывает симпатию окружающих. Даже совершенно незнакомых людей. Мужчины особенно ценят девушек, которые могут заставить их искренне посмеяться. А если девушка умеет пошутить на табуированные темы, то ей вообще цены нет.

Ухоженность

Дело не в идеальных чертах лицах, а в том, как женщина относится к себе. Мужчинам нравятся девушки, которым не безразлично, как они выглядят. Делайте ногти, укладывайте волосы, наносите легкий макияж... и главное - кайфуйте от себя.

Страсть

И здесь речь не только о сексе. Страсть должна быть во всем: и в работе, и в отношениях. "Горящие" женщины - это то, за что мужчины готовы бороться до победного конца.

Нежность

Нежность и мягкость - качества, которые имеют только поистине женственные девушки. А женственность это то, что мужчины ценят больше всего.