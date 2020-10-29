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Врачи назвали малозаметные признаки проблем с почками: немедленно к врачу!

Четверг 29 октября 2020 18:49
Врачи назвали малозаметные признаки проблем с почками: немедленно к врачу!
Названы скрытые признаки проблем с почками (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Проблемы с почками могут возникать постепенно, но в результате можно загреметь в больницу

Врачи назвали признаки проблем с почками, которые можно проигнорировать и не заметить. Если вовремя не распознать, что с работой органа что-то не так, то это может обернуться серьезными неприятностями.

Так, по словам специалистов, в первую очередь следует обратить внимание на цвет мочи и ощущения в нижнем отделе поясницы, пишет lenta.ua.

Одним из тревожных признаков может быть частое мочеиспускание. Если вы ходите в туалет больше пяти раз в день при обычном потреблении жидкости, проконсультируйтесь с врачом.

Кроме того, на неприятности с этим органом может указывать неприятный й запах изо рта или характерный металлический привкус. В данном случае рекомендуется не медлить с обращением к специалистам.

Также на неправильную работу почек могут указывать мешки под глазами. Это происходит из-за повышения концентрации белка в моче, когда организм не усваивает данное вещество в полной мере. Из-за этого оно выводится через мочеиспускательную систему.

Головные боли, особенно по утрам, могут говорить на проблемы в работе почек. Это может указывать на то, что организм не успевает вывести лишнюю жидкость, что приводит к отекам.

Сухость кожи и характерный зуд тоже могут говорить о проблемах с почками. У некоторых людей на фоне медленного выведения жидкости начинают отекать руки и лодыжки. Иногда люди с проблемами мочеиспускательной системы испытывают боли в области спины.

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