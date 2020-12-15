Ці п'ять продуктів небезпечно їсти на ніч

Які продукти небезпечно їсти на ніч (фото: freepik)

Лікарі назвали п'ять продуктів, якими небезпечно під'їдати на ніч, адже це загрожує порушенням травної системи, появою печії, ожирінням і іншими неприємними проблемами зі здоров'ям.

Річ у тому, що травна система найбільше активна вранці, а до ночі її діяльність сповільнюється. Тому слід дуже вибірково ставитися до того, що ви їсте напередодні відходу до сну, пише newsyou.info.

Через проблеми зі шлунком, які ви можете відчувати вночі, порушується сон. А брак повноцінного відпочинку, своєю чергою, загрожує серцево-судинними проблемами. Також може погіршуватися кровопостачання мозку, що підвищує ризик різних порушень, включаючи втому і перепади настрою.

Червоне м'ясо

Продукт містить велику кількість білка, що корисно при схудненні. Але це не найкраща ідея для вечірньої трапези - така їжа надто важка. Віддайте перевагу на вечерю білому м'ясу - індичці або курці.

Морозиво

Суміш молочного і вуглеводів - дуже важке навантаження для організму на ніч. До того ж надлишок цукру і калорій точно не сприятиме здоровому сну і повноцінному відпочинку.

Хрестоцвіті овочі

І хоча броколі та цвітна капуста дуже корисні, від них також варто відмовитися в якості вечері. Адже овочі містять в надлишку багато клітковини, для перетравлення якої потрібен час.

Кетчуп

В популярному соусі занадто багато підсолоджувачів, які будуть сприяти зростанню рівня цукру та активному відкладенню жиру в непотрібних місцях. Крім того, через високу кислотність вживання кетчупу загрожує печією.

Темний шоколад

Ці ласощі корисні для здоров'я, але різні його види все ж містять цукор, який може перешкоджати процесу схуднення. Також до його складу входить амінокислота, яка може тримати організм в напрузі вночі.

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