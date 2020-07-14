Пять "Лас-Вегасов" и вход по паспорту: как будет работать игорный бизнес в Украине

Верховная Рада 14 июля во втором чтении приняла закон про легализацию игорного бизнеса. Этот скандальный закон будет регулировать в Украине деятельность казино, в том числе и онлайн, букмекеров, лотереи и интернет-покер.

Законопроект №2285-д поддержало 248 нардепов.

Казино будут в пятизвездочных отелях и в спецзонах

Казино смогут размещаться в отелях с пятью звездами (для Киева минумум 150 номеров, других городов - 100). Также игорные заведения могут быть на территории загородных комплексов (площадь не менее 10 тыс. кв. м, состоящие из двух и более зданий, среди них обязательно - пятизвездочный отель), а также на территории специальных игорных зон.

В Украине пока что планируют создание пяти таких специальных "Лас-Вегасов". Их хотят строить за пределами населенных пунктов или в них (но за пределами жилых районов).

Игровые автоматы

Такие залы можно будет ставить в 3,4 и 5-звездочных отелях (минимальное количество номеров для Киева - 50, для других населенных пунктов - 25). Лицензия дается на 250 автоматов, но в одном зале должно быть минимум 50.

Букмекеры смогут работать онлайн и не только

Букмекерские конторы смогут работать в 3,4,5-тизвездочных отелях и на ипподроме. В интернете тоже можно сделать ставку, но только на реальные события, а вот виртуальные - под запретом.

Какие требования к игрокам

Легальный возраст для азартных игр увеличивается с 18 до 21 года. Не разрешат играть также представителям государства-оккупанта.

"По паспорту. На входе в игорное заведение проверяют паспорт. Если контролирующий орган обнаруживает, что в этом заведении играют лица младше 21-го года, применяются или штрафы, или вообще лишение лицензии", - рассказал глава профильного комитета Даниил Гетманцев, пишет "112 Украина".

Кроме того, будет создан специальный реестр людей, которым будут запрещать играть. Попасть в реестр можно самому или по заявлению родственников. В первую очередь это делается для защиты самих игроманов. В кредит или рассрочку игорные заведения ставки принимать не будут.

Онлайн-покер

Покерные столы можно размещать только на базе казино. Тогда как покерные турниры (вид спорта) трактуются в законе как спортивная игра и относятся к прерогативе Минспорта.

Запреты и штрафы

Видеолотерейные терминалы и другие устройства визуализации будут под запретом. К примеру, автоматы, что позволяют делать ставки на результат видеоигр, и такие, что работают по принципу генератора случайных чисел.

Реклама на азартные игры в Украине будет ограничена на все, кроме вывесок.

Регулировать рынок азартных игр будет специально созданная комиссия в составе председателя и пяти членов. Она будет осуществлять лицензирование, мониторинг и контроль за деятельностью участников рынка.

Если заведение впустит в зал игрока младше 21 года или будет нарушена его идентификация, организатора оштрафуют на 500 минимальных заработных плат (сегодня 2 361 500 грн).

Ставки на оборудованиях без лицензии будут штрафоваться на 1000 минимальных зарплат (сейчас - 4 723 000).

Букмекеров без лицензии могут оштрафовать на сумму 160 минимальных зарплат (755 680 грн) за каждую принятую ставку.

В то же время украинцы неоднозначно реагируют на легализацию игорного бизнеса в Украине. Пользователи сети оставляют противоречивые комментарии под сегодняшней новостью.

"А проституцию когда, и что бы с кассовым аппаратом обязательно"; "Кто шпилил, тот и будет шпилить, в казино, покер, спорт и т. д"; "Самий важливий закон про легалізацію ігорного бізнесу, а так взагалі все добре без цього закону мабуть закінчилося б життя; Узаконили, то, что всегда было в тени. Теперь еще надо проституцию узаконить и продажу оружия: все равно это все существует. А так в бюджет - налоги и контроль со стороны государства", - пишут пользователи.

Ранее мы писали, без каких составляющих закон про игорный бизнес в Украине обречен на провал.