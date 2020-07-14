П'ять "Лас-Вегасів" і вхід по паспорту: як буде працювати гральний бізнес в Україні

В Україні легалізували гральний бізнес, тепер офіційно дозволено грати в казино, онлайн-покер і робити ставки
Верховна Рада 14 липня у другому читанні прийняла закон про легалізацію грального бізнесу. Цей скандальний закон буде регулювати в Україні діяльність казино, в тому числі й онлайн, букмекерів, лотереї та інтернет-покер.
Законопроєкт №2285-д підтримало 248 нардепів.
Казино зможуть розміщуватися в готелях з п'ятьма зірками (для Києва щонайменше 150 номерів, інших міст - 100). Також гральні заклади можуть бути на території заміських комплексів (площа не менше 10 тис. кв. м, що складаються з двох і більше будівель, серед них обов'язково - п'ятизірковий готель), а також на території спеціальних гральних зон.
В Україні поки що планують створення п'яти таких спеціальних "Лас-Вегасів". Їх хочуть будувати за межами населених пунктів або в них (але за межами житлових районів).
Такі зали можна буде ставити в 3,4 і 5-зіркових готелях (мінімальна кількість номерів для Києва - 50, для інших населених пунктів - 25). Ліцензія дається на 250 автоматів, але в одному залі має бути мінімум 50.
Букмекерські контори зможуть працювати в 3,4,5-зіркових готелях та на іподромі. В інтернеті теж можна зробити ставку, але тільки на реальні події, а ось віртуальні - під забороною.
Легальний вік для азартних ігор збільшується з 18 до 21 року. Не дозволять грати також представникам держави-окупанта.
"По паспорту. На вході до грального закладу перевіряють паспорт. Якщо контролюючий орган виявляє, що у цьому закладі грають особи віком до 21-го року, застосовуються або штрафи, або взагалі позбавлення ліцензії", - розповів глава профільного комітету Данило Гетманцев, пише "112 Україна".
Крім того, буде створено спеціальний реєстр людей, яким будуть забороняти грати. Потрапити в реєстр можна самому або за заявою родичів. В першу чергу це робиться для захисту самих ігроманів. В кредит або розстрочку гральні заклади ставки приймати не будуть.
Покерні столи можна розміщувати тільки на базі казино. Тоді як покерні турніри (вид спорту) трактуються в законі як спортивна гра і належать до прерогативи Мінспорту.
Відеолотерейні термінали та інші пристрої візуалізації будуть під забороною. Наприклад, автомати, що дозволяють робити ставки на результат відеоігор, і такі, що працюють за принципом генератора випадкових чисел.
Реклама на азартні ігри в Україні буде обмежена на все, крім вивісок.
Регулювати ринок азартних ігор буде спеціально створена комісія у складі голови та п'яти членів. Вона буде здійснювати ліцензування, моніторинг і контроль за діяльністю учасників ринку.
Якщо заклад впустить в зал гравці віком до 21 року або буде порушена його ідентифікація, організатора оштрафують на 500 мінімальних заробітних плат (сьогодні 2 361 500 грн).
Ставки на устаткуванні без ліцензії будуть штрафуватися на 1000 мінімальних зарплат (зараз - 4 723 000).
Букмекерів без ліцензії можуть оштрафувати на суму 160 мінімальних зарплат (755 680 грн) за кожну прийняту ставку.
Водночас українці неоднозначно реагують на легалізацію грального бізнесу в Україні. Користувачі мережі залишають суперечливі коментарі під сьогоднішньою новиною:
Раніше ми писали, без якихось складових закон про гральний бізнес в Україні приречений на провал.