Эти пять факторов значительно усложняют вашу жизнь: от чего нужно избавиться

Как отмечают специалисты, реальная жизнь полна сложностей, проблем и разных задач. Но чаще всего человек самостоятельно придумывает себе трудности и лишние переживания.

1. Зацикленность на сложности

При столкновении с непростой ситуацией, человек фокусируется на ее сложности, вместо того, чтобы искать простой способ ее решения. Он поддается так называемой предвзятости сложности.

Это ловушка мышления, при которой человек концентрирует свое внимание на сложностях и игнорирует легкий путь решения.

Стоит отойти от мыслей о сложности и поискать стратегии, которые помогут со всем справиться.

Задайте себе вопрос о том, какой хотите получить результат, если начнете решать проблему "в лоб". Не стоит зацикливаться на трудностях.

2. Постоянное беспокойство

Каждый человек эмоционален, кто-то больше, кто-то меньше. Мы испытываем стресс, радуемся, злимся, расстраиваемся. Именно эмоции делают нас людьми.

Однако эмоции не всегда положительно влияют на поведение и благополучие. Постоянная тревога крадет энергию и чем больше мы беспокоимся, тем более сложной нам кажется жизнь.

Справиться с постоянной тревожностью можно, но нужны серьезные усилия над собой и постоянные тренировки.

Помочь могут:

Дыхательные упражнения

Медитация

Кардиотренировки

Ведение дневника

Йога

Прослушивание музыки

Общение с друзьями

3. Желание все контролировать

Человек постоянно чего-то боится: неудач, смерти, потери близких, потери работы. И для того, чтобы избавиться от страха, человек использует тотальный контроль.

Остановитесь, когда будете принимать определенные решения из-за жажды контроля. Такие признаки говорят о том, что человек живет в постоянном страхе и не дает жизни идти своим путем.

Нужно принимать свои переживания и осознавать, что многое в жизни происходит вне контроля. А с трудностями и бедами нужно справляться по мере их поступления.

4. Перекладывание ответственности

По мнению многих людей, счастье или несчастье зависит в их жизни от кого-то другого. Счастье – от родителей, любимого человека или близкого друга.

Но окружающие не могут сделать вас счастливыми, так как это чувство зарождается исключительно внутри самого человека.

Если постоянно опираться в поисках счастья на кого-то другого, то можно потерять самого себя.

И это приводит к тому, что человек начинает стараться кому-то понравиться, заслужить одобрение, что-то доказывать окружающим. Это сильно выматывает и пользы не приносит.

Ответьте себе на вопрос о том, как вы хотите прожить свою жизнь: с верой в себя или чтобы ваша ценность зависела от кого-то еще?

5. Драматизирование

Источником драмы в жизни может стать что угодно – отношения с токсичными людьми, которые отравляют наше существование, постоянные конфликты на работе, в транспорте, с родными.

Некоторым без драмы жить просто скучно. Такие люди не привыкли справляться с трудностями и препятствиями, им проще жаловаться, а не действовать.

При осознании этого факта можно поработать над принятием себя: сходить к психологу, почитать книги, принять решение измениться.

Вам предстоит долгая и упорная внутренняя работа, но она поможет стать смелым, уверенным и позитивным человеком.