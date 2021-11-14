Этим мифам о здоровом образе жизни нужно перестать верить: они могут принести проблемы

Мир уже давно руководствуется правилами о здоровом образе жизни, правильном питании и физических нагрузках. Но часть советов от различных специалистов является вымышленными или уже давно доказано, что они не работают.

Каким мифам о здоровом образе жизни стоит перестать верить, так как они могут только навредить – читайте в Styler.

Одержимость правильным способом жизни, по мнению психологов, уже плохо. Люди начинают менять свой образ жизни резко и кардинально, загоняя тем самым организм в стресс. Или же, увлекаются различными рекомендациями чрез силу и это тоже приводит к сильным стрессам.

Исключить углеводы для здоровья

Углеводы приводят к набору веса, и многие диетологи советуют снизить их количество в рационе или полностью отказаться. Но это делать категорически не следует, так как отказ от углеводов принесет проблемы со здоровьем.

Из-за нехватки углеводов могут возникнуть частые головные боли, снизится активность мозга. У людей с низкоуглеводными диетами часто меняется настроение, и они ощущают повышенное чувство голода.

Нужно пить 2 литра воды в день

Вода необходима организму и ежедневно человек должен получать достаточное количество жидкости. Но у каждого человека свои индивидуальные потребности, и для кого-то 2 литра – это много, а кому-то и 2,5 литра недостаточно.

Употреблять больше воды, чем нужно организму, опасно. Это приводит к избытку жидкости, вода вымывает калий и натрий, а это чревато отеками, проблемами с почками и работой мозга.

Продукты помогают похудеть

Действительно, есть продукты, которые помогают расщеплять жир. Это ананас, грейпфрут, лимон и другие цитрусовые. Но они работают только тогда, когда человек еще и правильно питается, и активно занимается спортом.

Дорогие продукты для похудения, разрекламированные соки – это все не работает, но сильно бьет по кошельку.

Без сладкого не работает мозг

Мозг действительно нуждается в глюкозе и лучше работает при достаточном количестве. Но вместо полезных продуктов, мы используем пустые углеводы и едим сахар, конфеты и шоколад. Поэтому вместе с работой мозга получаем лишний вес.

Нужно употреблять полезные продукты, которые дадут необходимую суточную дозу глюкозы.

Натуральная косметика лучше обычной

Это миф, который придумали производители натуральной косметики, так как цена на такой продукт намного выше. Но она непредсказуемо влияет на кожу и волосы, может вызывать раздражение и аллергию.

Если натуральная косметика стоит дешево – с ней однозначно что-то не так. А качественная косметика обычно проходит тестирование и в нее добавляют компоненты, которые не вредят человеку.

Ежедневные тренировки полезны

У каждого человека есть свой индивидуальный режим физических упражнений, их частота, нагрузка и интенсивность. Это зависит от возраста, образа жизни и индивидуальных параметров.

Постоянные нагрузки сверх меры могут привести к травмам мышц и изменению гормонального баланса.

Бегать очень полезно

Этот вид спорта полезен в качестве кардионагрузки и не всем он подходит. От постоянного бега страдают суставы ног и колен, а позвоночник получает повышенную нагрузку.

Бегать нужно в своем собственном режиме, в хорошей обуви и по мягкой поверхности. Перед пробежкой нужна разминка.