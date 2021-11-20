Ці п'ять факторів значно ускладнюють ваше життя: від чого потрібно позбутися

Як відзначають фахівці, реальне життя сповнене складнощів, проблем і різних завдань. Але найчастіше людина самостійно придумує собі труднощі та зайві переживання.

1. Зацикленість на складності

При зіткненні з непростою ситуацією, людина фокусується на її складності, замість того, щоб шукати простий спосіб її вирішення. Він піддається так званої упередженості складності.

Це пастка мислення, при якій людина концентрує свою увагу на складнощах і ігнорує легкий шлях вирішення.

Варто відійти від думок про складність і пошукати стратегії, які допоможуть з усім впоратися.

Задайте собі питання про те, який хочете отримати результат, якщо почнете розв'язувати проблему "в лоб". Не варто зациклюватися на труднощах.

2. Постійне занепокоєння

Кожна людина емоційна, хтось більше, хтось менше. Ми відчуваємо стрес, радіємо, сердимося, засмучуємося. Саме емоції роблять нас людьми.

Однак емоції не завжди позитивно впливають на поведінку і благополуччя. Постійна тривога краде енергію і чим більше ми турбуємося, тим складнішим нам здається життя.

Справитися з постійною тривожністю можна, але потрібні серйозні зусилля над собою і постійні тренування.

Допомогти можуть:

Дихальні вправи

Медитація

Кардіотренування

Ведення щоденника

Йога

Прослуховування музики

Спілкування з друзями

3. Бажання все контролювати

Людина постійно чогось боїться: невдач, смерті, втрати близьких, втрати роботи. І для того, щоб позбутися страху, людина використовує тотальний контроль.

Зупиніться, коли будете приймати певні рішення через спрагу контролю. Такі ознаки говорять про те, що людина живе в постійному страху і не дає життю йти своїм шляхом.

Потрібно приймати свої переживання та усвідомлювати, що багато в житті відбувається поза контролем. А з труднощами та бідами потрібно справлятися в міру їх надходження.

4. Перекладання відповідальності

На думку багатьох людей, щастя або нещастя залежить в їхньому житті від когось іншого. Щастя - від батьків, коханої людини або близького друга.

Але оточуючі не можуть зробити вас щасливими, оскільки це почуття зароджується виключно всередині самої людини.

Якщо постійно спиратися в пошуках щастя на когось іншого, то можна втратити самого себе.

І це призводить до того, що людина починає намагатися комусь сподобатися, заслужити схвалення, щось доводити оточуючим. Це сильно вимотує і користі не приносить.

Дайте собі відповідь на питання про те, як ви хочете прожити своє життя: з вірою в себе або щоб ваша цінність залежала від когось ще?

5. Драматизування

Джерелом драми в житті може стати що завгодно - відносини з токсичними людьми, які отруюють наше існування, постійні конфлікти на роботі, в транспорті, з рідними.

Деяким без драми жити просто нудно. Такі люди не звикли справлятися з труднощами та перешкодами, їм простіше скаржитися, а не діяти.

При усвідомленні цього факту можна попрацювати над прийняттям себе: сходити до психолога, почитати книги, прийняти рішення змінитися.

Вам належить довга і наполеглива внутрішня робота, але вона допоможе стати сміливою, впевненою і позитивною людиною.