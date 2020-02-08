ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Запорожьем авто снесло коляску с младенцем: новые подробности и видео

STYLERПроисшествия    08.02.2020 - 14:48
Под Запорожьем авто снесло коляску с младенцем: новые подробности и видео
Под Запорожьем авто сбило коляску с ребенком (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Запорожской области пьяный водитель сбил на зебре коляску с ребенком

Автомобиль сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе в Энергодаре Запорожской области. Жуткое ДТП произошло днем в пятницу, 7 февраля. О происшествии сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

Известно, что около 12:00 34-летняя женщина с коляской-люлькой переходила дорогу по нерегулируемой "зебре" по проспекту Энергетиков. Внезапно на нее вылетел "ЗАЗ", из-за чего коляска отлетела на несколько метров.

Трехмесячного мальчика доставили в больницу, на данный момент известно, что его жизни ничего не угрожает. Мама ребенка травм, по крайней мере физических, не получила.

Под Запорожьем авто снесло коляску с младенцем: новые подробности и видео

Под Запорожьем авто сбило коляску с ребенком (фото: en-media.tv)

Водителя задержали, как оказалось, он был за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови 48-летнего мужчины выявили 1,85 промилле алкоголя.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Под Запорожьем авто снесло коляску с младенцем: новые подробности и видео

Под Запорожьем авто сбило коляску с ребенком (фото: en-media.tv)

Позже в местных группах в соцсетях появилось видео с ДТП, которое можно посмотреть по ссылке. На записи с регистратора видно, что женщина с коляской почти успела дойти до конца дороги, когда на нее на большой скорости налетело авто. В результате чего коляска подлетела в воздух. Судя по всему, малыш был надежно зафиксирован в детском транспорте, благодаря чему не вылетел и не упал на дорогу.

В Киеве на Южном мосту произошло тройное ДТП В ОРДО по пути в Крым перевернулся автобус, есть жертвы и пострадавшие
Новости Украины ДТП
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь