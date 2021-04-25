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Пьяные в дым девушки выбросили самокат из окна многоэтажки: видео дикого поступка

Автор: Styler

В Киеве две пьяные девушки-подростки выбросили электросамокат Bolt из окна многоэтажного дома. Свой поступок они снимали на видео и хвастались, что им за это ничего не будет.

Ролик, который возмутил пользователей сети, опубликовали в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

"Всегда было интересно, что в голове у таких людей? Зачем надо было тащить самокат в квартиру и тем более выкидывать из окна? Надеемся, что девушку притянут к ответственности и она возместит ущерб", - говорится в посте.


Отметим: мало того, что эти девушки (их аккаунты в соцсетях уже нашли, но малолетние хулиганки закрыли к ним доступ) совершили акт вандализма, так еще и не убедились, что под окнами в этот момент никто не проходил.

  • Надо было прыгнуть вслед за самокатом
  • Откуда столько деградатов, это еще и угроза жизни!
  • Надеюсь увидеть скоро видео с этими животными и их извинениями...
  • Схоже, воно обдовбане по повній програмі.
  • А если б человека убила? Почему у девушек на первом месте Instagram нежели материнский инстинкт?
  • Порожньо там в голові. Геть порожньо. Навіть тирси немає.
  • Штраф в 10-кратном размере стоимости самоката и общественные работы на один месяц. И поубавится таких.
  • Це ж наскільки треба бути відбитими...

Также в сети напомнили недавний похожий случай, произошедший в Канаде. Там, в Торонто, ради хайпа девушка выбросила стул с балкона. Полиция ее очень быстро идентифицировала, хотя она свой профиль с Instagram удалила (как и ее киевские "коллеги"). Как следствие: публичный позор на всю страну по ТВ (это грозит тем, что вряд ли кто ее теперь в серьезную компанию возьмет на работу), около 1600 долларов штрафа, 150 часов общественных работ и два года условно.

Ранее 8-летняя скандальная блогер Милана сравнила себя с гениями - Бетховеном и Ван Гогом.

Также недавно черкащанин избил кондукторшу троллейбуса и сбежал через форточку.

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