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П'яні в дим дівчата викинули самокат з вікна багатоповерхівки: відео дикого вчинку

Автор: Styler

У Києві дві п'яні дівчини підліткового віку викинули електросамокат з вікна багатоповерхового будинку. Свій вчинок вони знімали на відео і хвалилися, що їм за це нічого не буде.

Ролик, який обурив користувачів мережі, опублікували у Facebook-спільноті "Київ Оперативний".

"Завжди було цікаво, що в голові у таких людей? Навіщо треба було тягнути самокат в квартиру і тим більше викидати з вікна? Сподіваємося, що дівчину притягнуть до відповідальності і вона відшкодує збитки", - йдеться в пості.


Відзначимо: мало того, що ці дівчата (їх акаунти в соцмережах вже знайшли, але малолітні хуліганки закрили до них доступ) вчинили акт вандалізму, так ще й не переконалися, що під вікнами в цей момент ніхто не проходив.

  • Треба було стрибнути слідом за самокатом
  • Звідки стільки деградатів, це ще й загроза життю!
  • Сподіваюся побачити скоро відео з цими тваринами і їх вибаченнями...
  • Схоже, воно обдовбане по повній програмі.
  • А якщо б людину вбила? Чому у дівчат на першому місці Instagram, а не материнський інстинкт?
  • Порожньо там в голові. Геть порожньо. Навіть тирси немає.
  • Штраф в 10-кратному розмірі вартості самоката і громадські роботи на один місяць. І зменшиться таких.
  • Це ж наскільки треба бути відбитими...

Також в мережі нагадали недавній схожий випадок, що стався в Канаді. Там, в Торонто, заради хайпу дівчина викинула стілець з балкона. Поліція її дуже швидко ідентифікувала, хоча вона свій профіль з Instagram видалила (як і її київські "колеги"). Як наслідок: публічна ганьба на всю країну по ТБ (це загрожує тим, що навряд чи хто її тепер в серйозну компанію візьме на роботу), близько 1600 доларів штрафу, 150 годин громадських робіт і два роки умовно.

Раніше 8-річна скандальна блогер Мілана порівняла себе з геніями - Бетховеном і Ван Гогом.

Також нещодавно черкащанин побив кондукторшу тролейбуса і втік через кватирку.

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