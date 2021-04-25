Пьяные в дым девушки выбросили самокат из окна многоэтажки: видео дикого поступка

В Киеве две пьяные девушки-подростки выбросили электросамокат Bolt из окна многоэтажного дома. Свой поступок они снимали на видео и хвастались, что им за это ничего не будет.

"Всегда было интересно, что в голове у таких людей? Зачем надо было тащить самокат в квартиру и тем более выкидывать из окна? Надеемся, что девушку притянут к ответственности и она возместит ущерб", - говорится в посте.

Всегда было интересно, что в голове у таких людей ? Зачем надо было тащить самокат в квартиру и тем более выкидывать из окна? Надеемся, что девушку притянут к ответственности и она возместит ущерб. P.S - До закрытия аккаунтов 3....2....1.... @jesuis_kristos @ninasubina Posted by Київ Оперативний on Saturday, April 24, 2021



Отметим: мало того, что эти девушки (их аккаунты в соцсетях уже нашли, но малолетние хулиганки закрыли к ним доступ) совершили акт вандализма, так еще и не убедились, что под окнами в этот момент никто не проходил.

Надо было прыгнуть вслед за самокатом

Откуда столько деградатов, это еще и угроза жизни!

Надеюсь увидеть скоро видео с этими животными и их извинениями...

Схоже, воно обдовбане по повній програмі.

А если б человека убила? Почему у девушек на первом месте Instagram нежели материнский инстинкт?

Порожньо там в голові. Геть порожньо. Навіть тирси немає.

Штраф в 10-кратном размере стоимости самоката и общественные работы на один месяц. И поубавится таких.

Це ж наскільки треба бути відбитими...

Также в сети напомнили недавний похожий случай, произошедший в Канаде. Там, в Торонто, ради хайпа девушка выбросила стул с балкона. Полиция ее очень быстро идентифицировала, хотя она свой профиль с Instagram удалила (как и ее киевские "коллеги"). Как следствие: публичный позор на всю страну по ТВ (это грозит тем, что вряд ли кто ее теперь в серьезную компанию возьмет на работу), около 1600 долларов штрафа, 150 часов общественных работ и два года условно.