П'яні в дим дівчата викинули самокат з вікна багатоповерхівки: відео дикого вчинку

У Києві дві п'яні дівчини підліткового віку викинули електросамокат з вікна багатоповерхового будинку. Свій вчинок вони знімали на відео і хвалилися, що їм за це нічого не буде.

"Завжди було цікаво, що в голові у таких людей? Навіщо треба було тягнути самокат в квартиру і тим більше викидати з вікна? Сподіваємося, що дівчину притягнуть до відповідальності і вона відшкодує збитки", - йдеться в пості.

Завжди було цікаво, що в голові у таких людей ? Навіщо треба було тягнути самокат в квартиру і тим більше викидати з вікна? Сподіваємося, що дівчину притягнуть до відповідальності і вона відшкодує збиток. P. S-до закриття акаунтів 3....2....1.... @jesuis_kristos @ninasubina Posted by Київ Оперативний on Saturday, April 24, 2021



Відзначимо: мало того, що ці дівчата (їх акаунти в соцмережах вже знайшли, але малолітні хуліганки закрили до них доступ) вчинили акт вандалізму, так ще й не переконалися, що під вікнами в цей момент ніхто не проходив.

Треба було стрибнути слідом за самокатом

Звідки стільки деградатів, це ще й загроза життю!

Сподіваюся побачити скоро відео з цими тваринами і їх вибаченнями...

Схоже, воно обдовбане по повній програмі.

А якщо б людину вбила? Чому у дівчат на першому місці Instagram, а не материнський інстинкт?

Порожньо там в голові. Геть порожньо. Навіть тирси немає.

Штраф в 10-кратному розмірі вартості самоката і громадські роботи на один місяць. І зменшиться таких.

Це ж наскільки треба бути відбитими...

Також в мережі нагадали недавній схожий випадок, що стався в Канаді. Там, в Торонто, заради хайпу дівчина викинула стілець з балкона. Поліція її дуже швидко ідентифікувала, хоча вона свій профіль з Instagram видалила (як і її київські "колеги"). Як наслідок: публічна ганьба на всю країну по ТБ (це загрожує тим, що навряд чи хто її тепер в серйозну компанію візьме на роботу), близько 1600 доларів штрафу, 150 годин громадських робіт і два роки умовно.