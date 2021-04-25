П'яні в дим дівчата викинули самокат з вікна багатоповерхівки: відео дикого вчинку
У Києві дві п'яні дівчини підліткового віку викинули електросамокат з вікна багатоповерхового будинку. Свій вчинок вони знімали на відео і хвалилися, що їм за це нічого не буде.
Ролик, який обурив користувачів мережі, опублікували у Facebook-спільноті "Київ Оперативний".
"Завжди було цікаво, що в голові у таких людей? Навіщо треба було тягнути самокат в квартиру і тим більше викидати з вікна? Сподіваємося, що дівчину притягнуть до відповідальності і вона відшкодує збитки", - йдеться в пості.
Завжди було цікаво, що в голові у таких людей ? Навіщо треба було тягнути самокат в квартиру і тим більше викидати з вікна? Сподіваємося, що дівчину притягнуть до відповідальності і вона відшкодує збиток. P. S-до закриття акаунтів 3....2....1.... @jesuis_kristos @ninasubinaPosted by Київ Оперативний on Saturday, April 24, 2021
Відзначимо: мало того, що ці дівчата (їх акаунти в соцмережах вже знайшли, але малолітні хуліганки закрили до них доступ) вчинили акт вандалізму, так ще й не переконалися, що під вікнами в цей момент ніхто не проходив.
- Треба було стрибнути слідом за самокатом
- Звідки стільки деградатів, це ще й загроза життю!
- Сподіваюся побачити скоро відео з цими тваринами і їх вибаченнями...
- Схоже, воно обдовбане по повній програмі.
- А якщо б людину вбила? Чому у дівчат на першому місці Instagram, а не материнський інстинкт?
- Порожньо там в голові. Геть порожньо. Навіть тирси немає.
- Штраф в 10-кратному розмірі вартості самоката і громадські роботи на один місяць. І зменшиться таких.
- Це ж наскільки треба бути відбитими...
Також в мережі нагадали недавній схожий випадок, що стався в Канаді. Там, в Торонто, заради хайпу дівчина викинула стілець з балкона. Поліція її дуже швидко ідентифікувала, хоча вона свій профіль з Instagram видалила (як і її київські "колеги"). Як наслідок: публічна ганьба на всю країну по ТБ (це загрожує тим, що навряд чи хто її тепер в серйозну компанію візьме на роботу), близько 1600 доларів штрафу, 150 годин громадських робіт і два роки умовно.
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