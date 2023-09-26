У путіністки Волочкової в Україні знайшовся дядько. Живе без світла та води
Російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує війну РФ проти України, виявилося має рідного дядька, який проживає в одному із прифронтових сіл Запорізької області.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю чоловіка Суспільному.
Що відомо про дядька Волочкової
Анатолій Волочков та його дружина Антоніна живуть у старому будинку на прифронтовій території, постійно страждаючи від обстрілів.
За словами чоловіка, він п’ять років працював автоелектриком у Пітері, тому мав нагоду бачити свою племінницю.
Анатолій Волочков (скріншот з YouTube-каналу "Суспільне Запоріжжя")
"Спілкування раніше більше було тоді, а тепер якось так. Все...", - каже Анатолій.
Він також додав, що зберігає фото родичів, яких не бачив понад 20 років.
Анастасія Волочкова у дитинстві (скріншот з YouTube-каналу "Суспільне Запоріжжя")
"Востаннє я бачив її у 2004 році. Я їздив там до "Ювілейного". Я бачив, як вона танцювала, все ж таки балерина. А так близько не підходив: там була охорона і своя машина була. Колись було, що приїжджала вона й до Запоріжжя", - поділився Волочков.
До слова, свою квартиру у Запоріжжі Анатолію довелося здати в аренду, бо вижити, каже, на пенсію 2500 тисячі гривень - неможливо.
Чоловік поскаржився і на те, що вони з дружиною живуть без світла з минулого року.
"Дуже важко. Пічки немає. Була електропіч. Добре, що хоч приймач є", - додав він.
Анатолій Волочков (скріншот з YouTube-каналу "Суспільне Запоріжжя")
Подружжя не приховує: вони вже звикли до такого життя: харчуватися з власного городу та їздити в сусіднє село за водою на велосипеді.
А під час російських обстрілів пара ховається у старому сараї.
Додамо, що у балерини також була нагода відчути на собі обстріли.
Волочкова (фото: instagram.com/volochkova_art)
Так, у травні у Москві відбулася атака дронів.
Вони врізалися в багатоповерхівки столиці РФ, а також літали Підмосков'ям.
Волочкова тоді не на жарт злякалася і поскаржилася на БПЛА у своїх соцмережах.
Нагадаємо, нещодавно Ірма Вітовська розповіла про співпрацю з російськими акторами.
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