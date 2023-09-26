У путинистки Волочковой в Украине нашелся дядя. Живет без света и воды
У российской балерины Анастасии Волочковой, которая поддерживает войну РФ против Украины, оказалась есть родной дядя, который проживает в одном из прифронтовых сел Запорожской области.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью мужчины Суспільному.
Что известно о дяде Волочковой
Анатолий Волочков и его супруга Антонина живут в старом доме на прифронтовой территории, постоянно страдая от обстрелов.
По словам мужчины, он пять лет работал автоэлектриком в Питере, поэтому имел возможность видеть свою племянницу.
Анатолий Волочков (скриншот с YouTube-канала "Суспільне Запоріжжя")
"Общение раньше больше было тогда, а теперь как-то так. Все...", - говорит Анатолий.
Он также добавил, что хранит фото родственников, которых не видел более 20 лет.
Анастасия Волочкова в детстве (скриншот с YouTube-канала "Суспільне Запоріжжя")
"В последний раз я видел ее в 2004 году. Я ездил там в "Юбилейный". Я видел, как она танцевала, все же балерина. А так близко не подходил: там была охрана и своя машина была. Когда-то было, что приезжала она и в Запорожье", - поделился Волочков.
К слову, свою квартиру в Запорожье Анатолию пришлось сдать в аренду, потому что выжить, говорит, на пенсию 2500 тысяч гривен - невозможно.
Мужчина пожаловался и на то, что они с женой живут без света с прошлого года.
"Очень тяжело. Печки нет. Была электропечь. Хорошо, что хоть приемник есть", - добавил он.
Анатолий Волочков (скриншот с YouTube-канала "Суспільне Запоріжжя")
Супруги не скрывают: они уже привыкли к такой жизни: питаться из собственного огорода и ездить в соседнее село за водой на велосипеде.
А во время российских обстрелов пара скрывается в старом сарае.
Добавим, что у балерины также была возможность почувствовать на себе обстрелы.
Волочкова (фото: instagram.com/volochkova_art)
Так, в мае в Москве произошла атака дронов.
Они врезались в многоэтажки столицы РФ, а также летали по Подмосковью.
Волочкова тогда не на шутку испугалась и пожаловалась на БПЛА в своих соцсетях.
Напомним, недавно Ирма Витовская рассказала о сотрудничестве с российскими актерами.
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