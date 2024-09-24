Путіністка Бабкіна згадала розмову з Ротару на початку війни: про що просила українська зірка

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Так, Ротару на початку великої війни звернулася до фанатки знущань над українцями з наполегливим проханням: не писати і не нагадувати про себе.

Прихильниця Путіна поділилася в інтерв'ю з пропагандистом Антоном Красовським, що артистка нібито змушена під тиском українців уникати спілкування з друзями та знайомими з Росії. За її словами, у співачки "дуже багато радників".

Надія Бабкіна (фото: російські ЗМІ)

"Після того, як почалася ця "спеціальна воєнна операція", Соня мені чітко сказала: "Я благаю тебе, не пиши мені поки нічого. Я тебе прошу". Хоча до цього часу ми з нею все одно вітали одна одну з днем народження. Її можна зрозуміти. Вона там живе, у неї там сім'я", - розповіла запроданка.

"Тут розумієш у чому справа, напевно радників дуже багато. Можна було домовитися і піти на якісь спільні рішення. А ось коли людину лякають... Я думаю, її зрозуміти можна", - додала вона.

Пропагандистка також сказала, що нині Ротару проживає за кордоном, а співрозмовник уточнив, що артистка перебуває в Австрії.

Зазначимо, що у перші дні повномасштабного вторгнення Ротару опублікувала в Instagram допис, де написала, що молиться за українських захисників і захисниць. І наголосила, що категорично засуджує Росію, яка розв'язала криваву війну.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Хто така Надія Бабкіна

Надія Бабкіна - радянська російська народна та естрадна співачка, дослідниця народної пісні, педагог. Народна артистка РРФСР (1992). Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Член партії "Единая Россия" з 2001 року.

Активно підтримує злочинну війну в Україні та путінський режим. 11 березня 2014 року підтримала Російську агресію в Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості "Діячі культури Росії на підтримку позиції Президента щодо України і Криму".