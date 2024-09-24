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Путинистка Бабкина вспомнила разговор с Ротару в начале войны: о чем просила украинская звезда

Вторник 24 сентября 2024 20:40
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Путинистка Бабкина вспомнила разговор с Ротару в начале войны: о чем просила украинская звезда Надежда Бабкина и София Ротару (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

74-летняя певица-путенистка Надежда Бабкина вспомнила переписку с украинской исполнительницей Софией Ротару после начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пропагандистские СМИ.

Так, Ротару в начале большой войны обратилась к фанатке издевательств над украинцами с настоятельной просьбой: не писать и не напоминать о себе.

Поклонница Путина поделилась в интервью с пропагандистом Антоном Красовским, что артистка якобы вынуждена под давлением украинцев избегать общения с друзьями и знакомыми из России. По ее словам, у певицы "очень много советников".

Путинистка Бабкина вспомнила разговор с Ротару в начале войны: о чем просила украинская звезда

Надежда Бабкина (фото: российские СМИ)

"После того, как началась эта «специальная военная операция», Соня мне четко сказала: "Я умоляю тебя, не пиши мне пока ничего. Я тебя прошу". Хотя до этого времени мы с ней все равно поздравляли друг друга с днем рождения. Ее можно понять. Она там живет, у нее там семья", - рассказала запроданка.

"Тут понимаешь в чем дело, наверное советников очень много. Можно было договориться и пойти на какие-то совместные решения. А вот когда человека пугают... Я думаю, его понять можно", - добавила она.

Пропагандистка также сказала, что сейчас Ротару проживает за границей, а собеседник уточнил, что артистка находится в Австрии.

Отметим, что в первые дни полномасштабного вторжения Ротару опубликовала в Instagram пост, где написала, что молится за украинских защитников и защитниц. И подчеркнула, что категорически осуждает Россию, которая развязала кровавую войну.

Путинистка Бабкина вспомнила разговор с Ротару в начале войны: о чем просила украинская звезда

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Кто такая Надежда Бабкина

Надежда Бабкина - советская российская народная и эстрадная певица, исследовательница народной песни, педагог. Народная артистка РСФСР (1992). Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Член партии "Единая Россия" с 2001 года.

Активно поддерживает преступную войну в Украине и путинский режим. 11 марта 2014 года поддержала Российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общественности "Деятели культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".

Ранее София Ротару показала архивное семейное фото.

Также легенда украинской эстрады высказался о ее молчаливой позиции по поводу войны.

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