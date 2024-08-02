Путініст Лебедєв розмріявся про Одесу. Анатоліч та ресторатор Лібкін йому жорстко відповіли (відео)

Пропагандист та путініст Артемій Лебедєв публічно заявив, що хоче окупації Одеси. Він заявив, що хоче мріє туди чартером, аби "жерти" в ресторані Савви Лібкіна.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) Лібкін та ведучий Анатолій Анатоліч зробили спільний допис в Instagram , у якому жорстко відповіли путіністу.

Що сказав Лебедєв

В інтерв'ю Юрію Дудю пропагандист, зокрема, відмовився називати Путіна кривавим диктатором. Лебедєв зазначав, що продовжує подорожувати та не хоче, аби його дітей мобілізували, але при цьому не відмовляється від своїх слів про Одесу.

Путініст вже неодноразово казав, що хоче окупації українського міста. І нині він лише підтвердив свої мрії.

Виявилося, Лебедєв мріє про окупацію Одеси, аби вільно літати чартерним рейсом. Пропагандист хоче "жерти" в ресторані "Дача" Лібкіна.

Лебедєв помріяв про окупацію Одеси (скріншот)

"Ну і дівки там гарні", - заявив росіянин.

При цьому він підкреслив, що не хоче, аби заради цього гинули його сини. Втім, він так і не засудив путінську агресію, повномасштабну війну та злочини російських військових. Він лише видав слова з методичок Кремля.

Реакція Лібкіна

Цинічні заяви Лебедєва змусили ресторатора записати відео. Анатоліч розмістив коментар та ролик від Лібкіна, у якому той спочатку говорив українською, а потім перейшов на російську.

"Моя персональна позиція та водночас позиція усіх одеситів у цьому короткому відео. P.S. Зазвичай я розмовляю літературною мовою, але у цьому випадку виключно лайкою", - пояснив Савва.

На відео він сказав, що думає про Лебедєва, а також зазначив, що путіністу "не бачити" Одеси.

"Артемій, просто йди на х*й", - заявив Лібкін.