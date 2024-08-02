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Путинист Лебедев размечтался об Одессе. Анатолич и ресторатор Либкин ему жестко ответили (видео)

Пятница 02 августа 2024 10:16
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Путинист Лебедев размечтался об Одессе. Анатолич и ресторатор Либкин ему жестко ответили (видео) Лебедев нарвался на жесткие слова от Либкина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Пропагандист и путинист Артемий Лебедев публично заявил, что хочет оккупации Одессы. Он заявил, что мечтает летать туда чартером, чтобы "жрать" в ресторане Саввы Либкина.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) Либкин и ведущий Анатолий Анатолич сделали совместный пост в Instagram, в котором жестко ответили путинисту.

Что сказал Лебедев

В интервью Юрию Дудю пропагандист отказался называть Путина кровавым диктатором. Лебедев отмечал, что продолжает путешествовать и не хочет, чтобы его дети мобилизовали, но при этом не отказывается от своих слов об Одессе.

Путинист уже не раз говорил, что хочет оккупации украинского города. И сейчас он только подтвердил свои мечты.

Оказалось, Лебедев мечтает об оккупации Одессы, чтобы свободно летать чартерным рейсом. Пропагандист хочет "жрать" в ресторане "Дача" Либкина.

Путинист Лебедев размечтался об Одессе. Анатолич и ресторатор Либкин ему жестко ответили (видео)Лебедев помечтал об оккупации Одессы (скриншот)

"Ну и девки там хорошие", - заявил россиянин.

При этом он подчеркнул, что не хочет, чтобы ради этого погибали его сыновья. Впрочем, он так и не осудил путинскую агрессию, полномасштабную войну и преступления российских военных. Он лишь выдал слова из методичек Кремля.

Реакция Либкина

Циничные заявления Лебедева вынудили ресторатора записать видео. Анатолич разместил комментарий и ролик от Либкина, в котором тот сначала говорил на украинском языке, а затем перешел на русский.

"Моя персональная позиция и одновременно позиция всех одесситов в этом коротком видео. P.S. Обычно я говорю на литературном языке, но в этом случае исключительно матом", - пояснил Савва.

На видео он сказал, что думает о Лебедеве, а также отметил, что путинисту "не видать" Одессы.

"Артемий, просто иди на х*й", - заявил Либкин.

К слову, недавно стало известно, что Монатик в третий раз станет отцом.

Кроме того, ранее украинский композитор рассказал, о чем его просил путинист Охлобыстин накануне вторжения РФ.

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