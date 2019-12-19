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Путін під час перестрілки у центрі Москви вітав співробітників ФСБ (відео)

STYLERЖиття    19.12.2019 - 21:14
Путін під час перестрілки у центрі Москви вітав співробітників ФСБ (відео)
Путін привітав ФСБ під час перестрілки в Москві (фото: kremlin.ru)

Путін виступив з промовою перед ФСБ, коли в центрі Москви гриміли постріли

Володимир Путін взяв участь у святковому концерті, який був приурочений до Дня працівника органів безпеки Росії. При цьому в Москві біля головного офісу ФСБ на Луб'янці сталася перестрілка, в ході якої є постраждалі. Про це повідомляє Telegram-канал "Кремлевская прачка".

Святковий концерт проходить у Великому кремлівському палаці, а саме свято відзначається завтра, 20 грудня. Путін вийшов на сцену і виголосив урочисту промову, в якій розповів про важливу роль працівників спецслужб в житті Росії.

При цьому російські ЗМІ повідомляють про те, що під час своєї промови Путін вже знав про інцидент у центрі Москви.

Нагадаємо, що стрільба на Луб'янці сталася сьогодні, 19 грудня, ввечері. В результаті інциденту від отриманих поранень помер співробітник ДПС. Серце чоловіка зупинилося вже в кареті швидкої допомоги. При цьому число жертв обстрілу досягла чотирьох осіб.

Стрілець забарикадувався в одному з будинків і здійснював обстріл звідти. До місця події приїхали спецназ і МНС. Навколо місця перестрілки перекрито рух, крім того закриті прилеглі будівлі.

Повідомляється, що нападників було троє, одного з них вдалося ліквідувати. Другий забарикадувався на парковці, а про третього нічого не відомо. Російські правоохоронці знайшли гранату і рюкзак з невідомим вмістом.

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