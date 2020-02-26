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Путин хочет внести в конституцию защиту русскоязычных и "правду" о Второй мировой

Новости » Политика     26.02.2020 - 16:59
Путин хочет внести в конституцию защиту русскоязычных и "правду" о Второй мировой
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин назвал русскими всех русскоязычных за рубежом

Президент России Владимир Путин хочет закрепить в конституции "правду" о Второй мировой войне и защиту русскоязычных. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в конституцию РФ, передают российские СМИ.

По его словам, у России якобы пытаются "украсть" победу во Второй мировой войне. Он заявил, что Москва должна "активно противостоять" таким попыткам.

"И будет уместно это так, аккуратно, отразить и в основном законе страны", - заявил Путин.

Кроме того, он поддержал закрепление в конституцию защиты русскоязычных за рубежом.

"У нас действительно много наших людей, которые за границей проживают, и действительно там неважно уже, какой этнической группы человек, какой национальности, за границей все они - русские… Поэтому наша задача - и защищать их, и поддерживать с ними связи", - добавил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что в конституции России могут закрепить пожизненную неприкосновенность Путина. При этом в стране действует федеральный закон, который запрещает преследование бывших президентов.

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