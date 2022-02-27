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"Путин, убери руки от нас": дети проcят россиян остановить войну в Украине (видео)

Новина українською →
Воскресенье 27 февраля 2022 08:54
"Путин, убери руки от нас": дети проcят россиян остановить войну в Украине (видео) Дети попросили Путина остановить войну в Украине (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине уже четвертые сутки идет война против российских оккупантов. Дети просят Владимира Путина и россиян остановить войну.

Видео появилось на странице Игоря Мосийчука.

"Ничего такого просто дети просят Путина и россиян прекратить войну на территории Украины. Держитесь, малыши", - подписал Мосийчук видео.

Дети просят вывести российские войска с территории Украины.

Как мы ранее писали, Милла Йовович эмоционально высказалась о войне в Украине.

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