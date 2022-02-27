"Путин, убери руки от нас": дети проcят россиян остановить войну в Украине (видео)
Дети попросили Путина остановить войну в Украине (РБК-Украина)
В Украине уже четвертые сутки идет война против российских оккупантов. Дети просят Владимира Путина и россиян остановить войну.
Видео появилось на странице Игоря Мосийчука.
"Ничего такого просто дети просят Путина и россиян прекратить войну на территории Украины. Держитесь, малыши", - подписал Мосийчук видео.
Дети просят вывести российские войска с территории Украины.
Как мы ранее писали, Милла Йовович эмоционально высказалась о войне в Украине.