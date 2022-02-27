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"Путін, прибери руки від нас": діти просять росіян зупинити війну в Україні (відео)

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Неділя 27 лютого 2022 08:54
"Путін, прибери руки від нас": діти просять росіян зупинити війну в Україні (відео) Діти попросили Путіна зупинити війну в Україні (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні вже четверту добу йде війна проти російських окупантів. Діти просять Володимира Путіна і росіян зупинити війну.

Відео з'явилося на сторінці Ігоря Мосійчука.

"Нічого такого просто діти просять Путіна і росіян припинити війну на території України. Тримайтеся, малюки", - підписав Мосійчук відео.

Діти просять вивести російські війська з території України.

Як ми раніше писали, Мілла Йовович емоційно висловилася про війну в Україні.

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