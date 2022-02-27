"Путін, прибери руки від нас": діти просять росіян зупинити війну в Україні (відео)
Діти попросили Путіна зупинити війну в Україні (РБК-Україна)
В Україні вже четверту добу йде війна проти російських окупантів. Діти просять Володимира Путіна і росіян зупинити війну.
Відео з'явилося на сторінці Ігоря Мосійчука.
"Нічого такого просто діти просять Путіна і росіян припинити війну на території України. Тримайтеся, малюки", - підписав Мосійчук відео.
Діти просять вивести російські війська з території України.
Як ми раніше писали, Мілла Йовович емоційно висловилася про війну в Україні.