Путин серьезно болен, в России назревает смена власти - данные разведки

Владимир Путин серьезно болен и в России готовятся к смене власти. Однако слишком надеяться на смену режима "путинизма" не стоит.

Такие данные обнародованы в Белой книге Службы внешней разведки Украины. В ней, в частности, говорится о том, что Россия остается главным источником угроз для безопасности Украины.

Разведчики полагают, что Россия, даже при условии ухода Путина, продолжит агрессивную политику против нашей страны, а в РФ и дальше будет процветать "путинизм".

"На фоне все более очевидных проблем со здоровьем В. Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства, в России де-факто начался период трансфера власти", - говорится в данных разведки.

Разведчики отмечают, что цели РФ в отношении Украины останутся неизменными, причем независимо от того, кто будет править Россией. Агрессор, как и дальше попытается держать Украину в сфере своего влияния и не допустить вступления в ЕС и НАТО.

"Независимо от конкретного варианта ("Путин - пожизненный президент", "Путин - лидер нации", "Путин - тандем", "наследник Путина" и тому подобное), базовый сценарий на среднесрочную перспективу предполагает сохранение в России государственной модели "путинизма" с Путиным или без него", - говорится в "Книге".

Напомним, что западные СМИ прогнозируют отставку Путина в начале 2021. Недавно они заявили, что президент РФ страдает от неизлечимой болезни Паркинсона.

К слову, Владимир Путин отличился странным поведением на инвестиционном форуме. Президент РФ очень странно перекладывал бумаги с места на место, нервничал, и в целом вел себя довольно необычно.

Ранее мы писали также про скандальный "дворец Путина", который нашли в Геленджике. Российский журналист предложил сделать из него пансионат для воинов АТО.