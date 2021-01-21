Дворец Путина станет отличным пансионатом для ветеранов АТО - Невзоров

У Владимира Путина есть дворец в Геленджике (коллаж: РБК-Украина)

Известный российский журналист и экс-депутат государственной думы РФ Александр Невзоров предложил отдать дворец Путина в Геленджике за 1,3 млрд долларов под пансионат для ветеранов АТО и искалеченных режимом Лукашенко белорусов.

Об этом Невзоров заявил в интервью на радио "Эхо Москвы".

"Когда у нас это все закончится, а оно закончится, и надо будет как-то замиряться обратно со всем человечеством и искупать вину перед Украиной, перед Беларусью, считай, что для ветеранов АТО будет отличный пансионат", - сказал Невзоров о дворце Путина у берегов Черного моря.

Александр Невзоров предложил отдать дворец Путина под пансионат для ветеранов АТО

Напомним, что на днях Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о роскошном дворце в Геленджике, который принадлежит президенту Владимиру Путину. Его площадь составляет 17691 кв. м., и на него потратили 100 миллиардов рублей (1,3 миллиарда долларов).

Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.

После того, как разгорелся скандал, пресс-секретарь Владимира Путина Песков назвал расследование "переливанием из пустого в порожнее" и заявил, что в материале якобы "не представлено ничего нового".

Отметим, что Александр Невзоров является оппозиционером действующей власти РФ. После российской агрессии против Украины попросил общественность больше не называть его россиянином. Журналист утверждает, что в вопросе российской агрессии против Украины полностью стоит на стороне Украины.

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