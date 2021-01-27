Путін серйозно хворий, у Росії назріває зміна влади - дані розвідки

Володимир Путін серйозно хворий, і в Росії готуються до зміни влади. Проте аж надто сподіватися на зміну режиму "путінізму" не варто.

Такі дані оприлюднені у Білій книзі Служби зовнішньої розвідки України. В ній, зокрема, йдеться про те, що Росія залишається головним джерелом загроз безпеці України.

Розвідники вважають, що Росія, навіть за умови відходу Путіна, продовжить агресивну політику проти нашої країни, а в РФ і далі процвітатиме "путінізм".

"На тлі дедалі очевидніших проблем зі здоров'ям В. Путіна, помітної складності для нього фізично виконувати публічні функції глави держави, в Росії де-факто розпочався період трансферу влади", - говориться в даних розвідки.

Розвідники зазначають, що цілі РФ щодо України лишаться незмінними, причому незалежно від того, хто правитиме Росією. Агресор і далі спробує тримати Україну у сфері свого впливу і не допустити вступу в ЄС і НАТО.

"Незалежно від конкретного варіанту ("Путін - довічний президент", "Путін - лідер нації", "Путін - тандем", "спадкоємець Путіна" тощо), базовий сценарій на середньострокову перспективу передбачає збереження в Росії державної моделі "путінізму" з Путіним або без нього", - говориться в "Книзі".

Нагадаємо, що західні ЗМІ прогнозують відставку Путіна на початку 2021. Нещодавно вони заявили, що президент РФ страждає від невиліковної хвороби Паркінсона.

До слова, Володимир Путін відзначився дивною поведінкою на інвестиційному форумі. Президент РФ дуже дивно перекладав папери з місця на місце, нервував, і в цілому поводився досить незвично.

Раніше ми писали також про скандальний "палац Путіна", який знайшли в Геленджику. Російський журналіст запропонував зробити з нього пансіонат для воїнів АТО.