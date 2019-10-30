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Путин сделал странное заявление о Зеленском: на националиста не похож

STYLERЖизнь    30.10.2019 - 22:33
Путин сделал странное заявление о Зеленском: на националиста не похож
Владимир Путин сделал заявление о Зеленском (Коллаж РБК-Украина)

Владимир Путин сделал своеобразный комплимент Зеленскому

Президент РФ Владимир Путин отличился довольно неоднозначным заявлением о главе Украины Владимире Зеленском. По словам российского президента, Зеленский не похож на украинского националиста. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии в Будапеште.

"Я не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины. Особенно, в его контактах с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож. Но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать", - сказал Путин.

Путин сделал странное заявление о Зеленском: на националиста не похожВладимир Путин (kremlin.ru)

Также российский президент выразил надежду, что Зеленский доведет до конца разведение сил на Донбассе.

"Вопрос в том, доведет он до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать, а именно в данном случае не такой уж сложный вопрос, - разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах", - добавил Путин.

Стоит отметить, что ранее Владимир Путин постоянно утверждал, что в Украине "одни националисты".

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