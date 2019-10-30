ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін зробив дивну заяву про Зеленском: на націоналіста не схожий

STYLERЖиття    30.10.2019 - 22:33
Путін зробив дивну заяву про Зеленском: на націоналіста не схожий
Володимир Путін зробив заяву про Зеленського (Колаж РБК-Україна)

Володимир Путін зробив своєрідний комплімент Зеленському

Президент РФ Володимир Путін відзначився досить неоднозначною заявою про голову України Володимира Зеленського. За словами російського президента, Зеленський не схожий на українського націоналіста. Про це він сказав на прес-конференції після переговорів з прем'єр-міністром Угорщини в Будапешті.

"Я не думаю, що я маю право давати оцінки діям президента України. Особливо, в його контактах з націоналістами. Сам пан Зеленський на українського націоналіста, звичайно, не схожий. Але чи зможе він впоратися з ними, мені зараз важко сказати", - сказав Путін.

Путін зробив дивну заяву про Зеленском: на націоналіста не схожийВолодимир Путін (kremlin.ru)

Також російський президент висловив надію, що Зеленський доведе до кінця розведення сил на Донбасі.

"Питання в тому, чи доведе він до кінця те, що було сказано їм публічно, і те, що він сам вважає за доцільне зробити, а саме в даному випадку не таке вже складне питання, - розведення протиборчих сторін на лінії зіткнення в двох населених пунктах", - додав Путін.

Варто відзначити, що раніше Володимир Путін постійно стверджував, що в Україні "одні націоналісти".

Путін хоче обнулити судові претензії між "Нафтогазом" і "Газпромом" Путін прокоментував розведення сил у Золотому
Новини України Володимир ПутінВолодимир Зеленський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся