Путин посылает "беженцев с Донбасса" в регионы РФ, где гнобят коренные народы

Эксперт разложил по полочкам, почему украинцам не будут рады на территориях, куда их привозят целыми автобусами. По его словам, не для всех украинцев Ростов станет конечной точкой эвакуации, многих повезут далее, и совсем не в благодатные места.

"Однако, похоже, что "вытеснение русскоговорящих в Россию" не просто желательно для Москвы, а крайне необходимо для многих регионов РФ, где ощущаются серьезные демографические проблемы, зафиксированные во время недавней переписи населения", - пишет Павел.

Он сообщает, что российские обозреватели неоднократно отмечали, что болевыми точками для РФ кроме Северного Кавказа остаются еще несколько субъектов в европейской части федерации. Это прежде всего Татарстан и Башкортостан.

Демографическая ситуация не на пользу россиян

В Башкортостане и Татарстане, несмотря на стремительную урбанизацию и фактическое поощрение к переезду туда желающих демографическая ситуация меняется явно не в пользу россиян.



"Даже с учетом иммигрантов, прибывших в Татарстан из российских регионов, численность россиян продолжает сокращаться, а тюрок-мусульман расти", - отмечает эксперт.

Точно такая же ситуация наблюдается и в Башкортостане.

Местные не очень ждут беженцев

После того, как республикам объявили, что туда приедут беженцы, местные жители немного напряглись. Они не хотят видеть здесь русскоязычное население на постоянной основе. Многие поставили въезжающим определенные условия.

Принять временно.

Обязательно проконтролировать отъезд всех гостей домой или, по меньшей мере, за пределы республики.

Башкирам напомнили предварительное гостеприимство, когда представители "русскоязычного населения Донбасса" выступали с недружественными заявлениями по поводу башкир, а "приверженцами упразднения башкирской государственности внутри республики были те, кто ездил воевать на Донбасс".

А дальше стало происходить самое интересное. В сети появились определенные манифесты.

"Башкортостан и другие национальные республики не должны быть приоритетным местом для расселения русских беженцев, чтобы это не заложило новые мины замедленного действия уже на будущее. И для самих русских беженцев, и для русского народа в целом будет лучше, чтобы их расселяли на пустующих землях прежде всего Центрального Федерального Округа и Северо-Западного", - так звучат заявления в сети.

Какие проблемы хочет решить Кремль с помощью беженцев

Это прежде всего частичная компенсация образовавшейся в последние годы демографической ямы, за этим следует поддержка русских этнических массивов в государственных республиках и сопредельных регионах.

К республикам северного Кавказа беженцев не везут, там в этнографическом вопросе Москва полностью провалилась.

"Важными направлениями переселения являются тюркские республики Поволжья (со смежными районами, такими как Кувандицкий и Гайский районы Оренбургской области, где Москва имеет любой ценой удержать российское большинство) и территории за полярным кругом (Мурманская и Архангельская области, Красноярский край", - сообщает эксперт.

Протесты против русификации в Татарстане

В Татарстане особо не хотят еще большего внедрения русского языка, а наоборот народ выходит на одиночные пикеты против политики русификации.

Люди выступают против притеснения татарского языка. Таким образом мы можем говорить, что украинцев с Донбасса отправляют в регионы, где притесняют коренные народы.

Одновременно с заседанием российского Совбеза по всему Татарстану прошли одиночные пикеты с требованием защитить татарский язык.



Активисты татарской молодежной организации "Азатлык" призывают вернуть татарский язык в школы (откуда его вытеснили в 2018) и разрешить открыть хотя бы один национальный университет для 5-миллионного татарского народа.

В Татарстане проходят пикеты по защите татарского языка (фото: facebook.com/pavlo.podobed)