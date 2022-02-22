Путін посилає "біженців з Донбасу" в регіони РФ, де гноблять корінні народи

Експерт розклав по поличках, чому українцям не будуть раді на територіях, куди їх привозять цілими автобусами. За його словами, не для всіх українців Ростов стане кінцевою точкою евакуації, багатьох повезуть далі, і зовсім не в благодатні місця.

"Однак, схоже, що "витіснення російськомовних в Росію" не просто бажано для Москви, а вкрай необхідно для багатьох регіонів РФ, де відчуваються серйозні демографічні проблеми, зафіксовані під час недавнього перепису населення", - пише Павло.

Він повідомляє, що російські оглядачі неодноразово відзначали, що больовими точками для РФ крім Північного Кавказу залишаються ще кілька суб'єктів в європейській частині Федерації. Це перш за все Татарстан і Башкортостан.

Демографічна ситуація не на користь росіян

У Башкортостані і Татарстані, незважаючи на стрімку урбанізацію і фактичне заохочення до переїзду туди бажаючих, демографічна ситуація змінюється явно не на користь росіян.



"Навіть з урахуванням іммігрантів, які прибули в Татарстан з російських регіонів, чисельність росіян продовжує скорочуватися, а тюрків-мусульман рости", - зазначає експерт.

Точно така ж ситуація спостерігається і в Башкортостані.

Місцеві не дуже чекають біженців

Після того, як республікам оголосили, що туди приїдуть біженці, місцеві жителі трохи напружилися. Вони не хочуть бачити тут російськомовне населення на постійній основі. Багато хто поставив в'їжджаючим певні умови.

Прийняти тимчасово.

Обов'язково проконтролювати від'їзд всіх гостей додому або, щонайменше, за межі республіки.

Башкирам нагадали попередню гостинність, коли представники "російськомовного населення Донбасу" виступали з недружніми заявами з приводу башкир, а "прихильниками скасування Башкирської державності всередині республіки були ті, хто їздив воювати на Донбас".

А далі стало відбуватися найцікавіше. У мережі з'явилися певні маніфести.

"Башкортостан та інші національні республіки не повинні бути пріоритетним місцем для розселення російських біженців, щоб це не заклало нові міни уповільненої дії вже на майбутнє. І для самих російських біженців, і для російського народу в цілому буде краще, щоб їх розселяли на порожніх землях насамперед Центрального Федерального округу і північно-західного", - так звучать заяви в мережі.

Які проблеми хоче вирішити Кремль за допомогою біженців

Це перш за все часткова компенсація, яка утворилася в останні роки демографічної ями, за цим слідує підтримка російських етнічних масивів в державних республіках і суміжних регіонах.

До республік Північного Кавказу біженців не везуть, там в етнографічному питанні Москва повністю провалилася.

"Важливими напрямками переселення є тюркські Республіки Поволжя (із суміжними районами, такими як Кувандицький і Гайський райони Оренбурзької області, де Москва має за всяку ціну утримати російську більшість) і території за Полярним колом (Мурманська і Архангельська області, Красноярський край", - повідомляє експерт.

Протести проти русифікації в Татарстані

У Татарстані особливо не хочуть ще більшого впровадження російської мови, а навпаки народ виходить на поодинокі пікети проти політики русифікації.

Люди виступають проти утиску татарської мови. Таким чином ми можемо говорити, що українців з Донбасу відправляють в регіони, де утискають корінні народи.

Одночасно із засіданням російського Радбезу по всьому Татарстану пройшли поодинокі пікети з вимогою захистити татарську мову.



Активісти татарської молодіжної організації "Азатлик" закликають повернути татарську мову в школи (звідки її витіснили в 2018) і дозволити відкрити хоча б один національний університет для 5-мільйонного татарського народу.

У Татарстані проходять пікети щодо захисту татарської мови (фото: facebook.com/pavlo.podobed)