"Путін помер і потім не помер". Експерт пояснив мету вкидів пропагандистів

Чому в ЗМІ зявився вкид про смерть Путіна

Так, Денисенко пояснив, чому Кремль активно грає в гру "Путін помер і потім не помер".

"Протягом трьох днів двічі нам розповіли, що Путін помер, а Пєсков двічі, дуже оперативно, відповів, що це брехня, а Путін здоровий і щасливий. В РФ (глибинний народ) почав дуже активно обговорювати тему двійників, а ще, цей самий народ переживає, що Путін старий і може піти, не назвавши наступника", - вважає Денисенко.

За словами експерта, політтехнологи Кремля було прийняли рішення, що це питання треба довести до абсурду.

"Тому запустили Соловʼя, канал "генерал СВР" і т.д. Розрахунок технологів простий: ще пара таких викидів, а вони обовʼязково будуть, і, всі почнуть відмахуватися від теми старості й двійників. Потім Ц тема їх дожене, звичайно, але це буде потім. Але, що росіянам ще важливо, так це те, що українці, попри все це, продовжать активно слухати брєдні Соловʼя і вірити його бздурам", - резюмував він.

Нагадаємо, що 26 жовтня саме в Telegram-каналі "генерал СВР" зявився вкид про нібито смерть диктатора-Путіна.

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Додамо, що "генерал СВР" кілька днів тому вже писав про смерть очільника Кремля. У телеграм-каналі з'явилося повідомлення про нібито зупинку серця у Володимира Путіна.

Повідомлялося, що 22 жовтня близько 21:05 за московським часом співробітники СБ Путіна, які перебувають на чергуванні в резиденції, почули шум і звуки падіння, які долинали зі спальні президента.