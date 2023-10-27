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"Путін помер і потім не помер". Експерт пояснив мету вкидів пропагандистів

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Людмила Жукова

Останніми днями в ЗМІ активізувалися сумнівні новини на тему, що президент РФ Володимир Путін - помер. Така інформація абсолютно не підтверджена жодним офіційним джерелом.

Чому почали з'являтися такі новини пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Facebook експерта Вадима Денисенко.

Чому в ЗМІ зявився вкид про смерть Путіна

Так, Денисенко пояснив, чому Кремль активно грає в гру "Путін помер і потім не помер".

"Протягом трьох днів двічі нам розповіли, що Путін помер, а Пєсков двічі, дуже оперативно, відповів, що це брехня, а Путін здоровий і щасливий. В РФ (глибинний народ) почав дуже активно обговорювати тему двійників, а ще, цей самий народ переживає, що Путін старий і може піти, не назвавши наступника", - вважає Денисенко.

За словами експерта,  політтехнологи Кремля було прийняли рішення, що це питання треба довести до абсурду. 

"Тому запустили Соловʼя, канал "генерал СВР" і т.д. Розрахунок технологів простий: ще пара таких викидів, а вони обовʼязково будуть, і, всі почнуть відмахуватися від теми старості й двійників. Потім Ц тема їх дожене, звичайно, але це буде потім. Але, що росіянам ще важливо, так це те, що українці, попри все це, продовжать активно слухати брєдні Соловʼя і вірити його бздурам", - резюмував він.

Нагадаємо, що 26 жовтня саме в Telegram-каналі  "генерал СВР" зявився вкид про нібито смерть диктатора-Путіна.

Скриншот

Додамо, що "генерал СВР" кілька днів тому вже писав про смерть очільника Кремля. У телеграм-каналі з'явилося повідомлення про нібито зупинку серця у Володимира Путіна.

Повідомлялося, що 22 жовтня близько 21:05 за московським часом співробітники СБ Путіна, які перебувають на чергуванні в резиденції, почули шум і звуки падіння, які долинали зі спальні президента.

Читайте також, що у ЗМІ назвали сценарії, хто очолить РФ у разі смерті Путіна.

До речі, Орбан після зустрічі з Путіним заявив, що пишається своєю "стратегією миру".

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