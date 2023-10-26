Орбан після зустрічі з Путіним заявив, що пишається своєю "стратегією миру"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час розмови з журналістами напередодні саміту ЄС.

Відповідаючи на запитання щодо нещодавньої зустрічі з Путіним в Пекіні, Орбан заявив про "мирну стратегію" по Україні й важливість "тримати відкритими всі канали комунікації".

"Росія та Угорщина мають спільного сусіда, який називається Україна. І у нас є мирна стратегія, тому ми хотіли б тримати відкритими всі канали комунікації", - відзначив прем'єр-міністр.

За словами Орбана "у вас є військова стратегія, а в Угорщини - мирна", у зв'язку з чим Будапешт підтримує зв'язок з Росією, аби залишити хоч якийсь шанс для миру.

"Це стратегія, тому ми пишаємося нею, ми пишаємося, що робимо це. Ми - єдині, хто говорить від імені й на користь миру, що було б в інтересах усіх у Європі", - сказав він.

Позиція Орбана щодо війни

Проросійський Орбан підтримує теплі зв'язки з Кремлем, у зв'язку з чим неодноразово конфліктував з Києвом, у тому ж числі з приводу можливості етнічних угорців вчитися своєю мовою після того, як Україна ухвалила у 2017 році закон про право школярів знати державну мову.

17 жовтня Орбан зустрівся з Путіним під час форуму "Один пояс, один шлях" у Пекіні. Сторони заявили про свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України. Зокрема прем'єр-міністр назвав війну "військовою операцією" та потиснув руку диктатору, що викликало різку реакцію з боку голови МЗС Дмитра Кулеби.