Путин опозорился перед школьниками из-за исторической ошибки: видео конфуза

Владимир Путин оконфузился во время общения со российскими школьниками во Владивостоке, которым решил продемонстрировать знание истории, но вышло не очень. В итоге одному из учеников пришлось поправить президента РФ на этом просветительском марафоне в День знаний.

Разговаривая с учениками местного детского центра, Путин перепутал Северную войну (длилась с 1700 до 1721 год) с Семилетней (1756 - 1763 годы). В обоих этих военных конфликтах участвовали Российская империя и Швеция.

Президент РФ в рамках мероприятия рассказывал школьникам о важности знаний, в том числе по истории, и взялся описывать войну российского императора Петра I (1672-1725) со шведским королем Карлом XII (1682-1718), которые на самом деле в то время уже умерли.

"Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Причем со шведами там 7 лет воевал. И вообще - вот битва под Полтавой... вы представляете, где Швеция, и где Полтава? А решающая битва между армиями Петра I и короля Карла XII состоялась под Полтавой... Извините, ниф*га себе!... Это же все имеет значение. Это все позволит нам использовать знания прошлого для понимания сегодняшнего дня и принятия решений, которые повлияют на будущее", - рассказал Путин.

После этого школьник решил подкорректировать слова президента и исправить его ошибку. Мальчик извинился и отметил, что события, описанные Путиным, вошли в историю под названием Северная война, а Семилетняя происходила только через несколько десятилетий.

"Да-да-да, спасибо за поправку", - ответил на это российский президент, и продолжил монолог.

Позже в сети появилась информация, что директор школы после мероприятия упрекнула мальчика, который поправил Путина из-за ошибки.

Видео: Путин перепутал Северную войну с Семилетней, и его поправил школьник

Кстати, Путин уже не впервые на камерах путает Северную войну с Семилетней - прежде он подменял их во время Прямой линии около десяти лет назад.

Видео: Путин рассказывал, как Петр I - уже после смерти - воевал на Семилетней войне