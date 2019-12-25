Польша виновата: Путин оскандалился заявлением о Второй мировой войне

Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны (Фото: коллаж РБК-Украина)

Путин потребовал от президента Польши принести извинения

Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ вновь продемонстрировал рвение искажать историю и фактически обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны в 1939 году.

Российский президент рассказал собравшимся о поддержке польским правительством антисемитской политики Адольфа Гитлера и потакании методам решить "еврейский вопрос", выслав их из Европы в Африку. Об этом 25 декабря пишут росСМИ.

По убеждению Путина, Польша вступила в сговор с лидером нацистской Германии.

Таким образом президент РФ прокомментировал принятую Европейским парламентом в сентябре резолюцию, в которой говорилось об ответственности Германии и СССР за начало Второй мировой войны.

"Это, конечно, чушь и бред! Советский Союз был последней страной в Европе, которая подписала пакт о ненападении с Германией. Последней! Все остальные ведущие страны Европы это сделали до СССР. Да, пакт Молотова-Риббентропа, да, он был подписан… И там был секретный так называемый договор о разделе сфер влияния. А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым!" - убеждал Путин на расширенной коллегии Минобороны и встречи с руководством Госдумы РФ.

Напомним, что 24 декабря 1989 года съезд народных депутатов СССР признал существование тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа 1939 года и объявил их недействительными.

Российский президент также "поделился" виной за начало войны и с другими европейскими странами.

"Начиная с 1938 года, когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания, Франция сдали своего союзника, хотя у них был договор с Чехословакией о взаимопомощи, и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии", - заявил он.

Путин снова вернулся к критике Польши и заявил, что в архивных документах четко рассмотрел, что у нее был сговор с Германией: "Важно, как они действовали. Действовали точно в сговоре".

Вторая мировая война - архивная публикация из советской прессы (Фото из открытых источников)

Кроме того, российский лидер рассказал, что на Мюнхенской конференции Гитлер прямо представлял интересы Польши и частично Венгрии, а в 1938 году польский посол в Германии якобы поддерживал идею фюрера выслать евреев в Африку на вымирание, и пообещал после этого установить тому памятник в Варшаве.

"Сволочь, свинья антисемитская - по-другому сказать нельзя", - ругался Путин.

"Руководству Польши, исходя из этой ситуации, правильно было бы принести извинения за то, что происходило раньше, и за то, что все это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других и обвиняя… И если у них архивов нет, то большая просьба ознакомить их с этими материалами!" - заявил президент РФ.

Как известно, Вторая мировая война началась после того, как 1 сентября 1939 года немецкие войска напали на Польшу.