Путин опозорился в прямом эфире, говоря об Украине (видео)

Владимир Путин опозорился на пресс-конференции (коллаж РБК-Украина)

Владимир Путин "наехал" на Ленина из-за исконно украинских земель

Владимир Путин на пресс-конференции высказался об Украине и заявил, что тиран Владимир Ленин неправомерно "отдал исконно русские территории" в состав УССР.

По мнению Путина, Крым, все Причерноморье и Донбасс "к Украине вообще никогда не имели отношения". Хозяин Кремля отметил, что решение Ленина было приведено в действие "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине".

Путин сказал, что "Украина тогда была сельской территорией, и считалось, что крестьянство - это мелкобуржуазные элементы, которых раскулачивали по всей стране".

"Это несколько странноватое решение, но, тем не менее, оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, теперь мы с этим разбираемся", - считает президент РФ.

Путин высказался про украинские земли и опозорился

Отметим, что на самом деле в Крыму до 1917 года жили исключительно украинцы и крымские татары. Освоением земель на территории, которая позже начала именоваться Донбассом, было начато козаками Войска Запорожского.

Более того, 100 лет назад практически вся Кубань (больше половины этого региона в 1897 году говорила на украинском языке), большая часть Кавказа и современного Краснодарского края России имели до 90% населения, которое состояло из этнических украинцев. Также большая часть украинцев жила в начале 1920-х в Зеленом Клине на Дальнем Востоке России - в те времена русские в этом регионе составляли лишь 10% от всего этнического состава населения.

Таким образом, речь Путина про "исконно русские земли", которые якобы неправомерно были переданы Украине, оказалась очередной пропагандой от президента РФ. Ведь на самом деле в словах российского гаранта нет и капли правды.