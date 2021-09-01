Путін зганьбився перед школярами через історичну помилку: відео конфузу

Володимир Путін осоромився під час спілкування з російськими школярами у Владивостоці, яким вирішив продемонструвати знання історії, але вийшло не дуже. У підсумку одному з учнів довелося виправити президента РФ на цьому просвітницькому марафоні в День Знань.

Розмовляючи з учнями місцевого дитячого центру, Путін переплутав Північну війну (тривала з 1700 до 1721 рік) з Семирічною (1756 - 1763 роки). В обох цих військових конфліктах брали участь Російська імперія і Швеція.

Президент РФ в рамках заходу розповідав школярам про важливість знань, у тому числі з історії, і взявся описувати війну російського імператора Петра I (1672-1725) зі шведським королем Карлом XII (1682-1718), які насправді в той час вже померли.

"Чого Петро I Семирічну війну вчинив? Причому зі шведами там 7 років воював. І взагалі - ось битва під Полтавою... ви уявляєте, де Швеція, і де Полтава? А вирішальна битва між арміями Петра I і короля Карла XII відбулася під Полтавою... Вибачте, ніф*га собі!... Це ж все має значення. Це все дозволить нам використовувати знання минулого для розуміння сьогоднішнього дня і прийняття рішень, які вплинуть на майбутнє", - розповів Путін.

Після цього школяр вирішив підкоригувати слова президента і виправити його помилку. Хлопчик вибачився і зазначив, що події, описані Путіним, увійшли в історію під назвою Північна війна, а Семирічна відбувалася тільки через кілька десятиліть.

"Так-так-так, спасибі за виправлення", - відповів на це російський президент, і продовжив монолог.

Пізніше в мережі з'явилася інформація, що директор школи після заходу дорікнула хлопчикові, який виправив Путіна через помилку.

Відео: Путін переплутав Північну війну з Семирічною, і його випарвив школяр

До речі, Путін вже не вперше на камерах плутає Північну війну з Семирічною - раніше він підміняв їх під час Прямої лінії близько десяти років тому.

Відео: Путін розповідав, як Петро I - вже після смерті - воював на Семирічній війні