"Путін, геть з Донбасу": в Берлине и Париже поддержали Украину и вышли против агрессии РФ

Во вторник, 22 февраля, под посольствами России в Берлине и Париже прошли митинги против агрессии России и ее президента Путина. Люди вышли, чтобы поддержать украинцев в эту трудную минуту,
Фотографии из Берлина опубликовал на Facebook украинский активист Александр Снидалов.
"Украинское сообщество в последнее время постоянно обновляет рекорды массовости акций в поддержку Украины. В этот раз поддержать территориальную целостность и суверенитет Украины собралось более 1000 жителей Берлина. И это не предел", - описал ситуация в немецкой столице активист.
Он добавил, что акцию освещали десятки телекамер, украинские требования будут на страницах всех СМИ. Эти требования простые - вывести российские войска из Донбасса, ввести санкции против Путина и его окружения, навсегда остановить Северный Поток -2, предоставить Украине оборонное вооружение.
Также Александр не побоялся назвать Путина "Гитлером 21 столетия".
В Париже прошла подобная акция против Путина. На нее пришли около сотни человек. Об этом пишет местное издание Le Monde.
Митинг при участии украинской диаспоры прошел по инициативе кандидата в президенты Франции от партии "Европа Экология Зеленые" Янника Жадо.
"Прошу президента Франции собрать основные политические силы во Франции и созвать европейский саммит в Киеве, чтобы показать твердость ЕС", – высказался Жадо.
Как мы ранее писали, украинские звезды осудили действия РФ и призвали поддерживать армию.