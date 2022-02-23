"Путін, геть з Донбасу": у Берліні та Парижі підтримали Україну і вийшли проти агресії РФ

"Українська спільнота останнім часом постійно оновлює рекорди масовості акцій на підтримку України. Цього разу підтримати територіальну цілісність і суверенітет України зібралося понад 1000 жителів Берліна. І це не межа", - описав ситуація в німецькій столиці активіст.

Він додав, що акцію висвітлювали десятки телекамер, українські вимоги будуть на сторінках усіх ЗМІ. Ці вимоги прості - вивести російські війська з Донбасу, ввести санкції проти Путіна і його оточення, назавжди зупинити Північний потік -2, надати Україні оборонне озброєння.

Також Олександр не побоявся назвати Путіна "Гітлером 21 століття".

У Берліні пройшла акція проти Путіна (фото: facebook.com/snidalo)

У Парижі пройшла подібна акція проти Путіна. На неї прийшли близько сотні людей. Про це пише місцеве видання Le Monde.

Мітинг за участю української діаспори пройшов за ініціативою кандидата в президенти Франції від Партії "Європа Екологія" Янніка Жадо.

"Прошу президента Франції зібрати основні політичні сили у Франції і скликати європейський саміт у Києві, щоб показати твердість ЄС", – висловився Жадо.

У Парижі також підтримали Україну (фото: lemonde.fr)