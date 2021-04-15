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Путин должен понимать, что если рыпнется в Украину, получит по рогам - брат Немцова

Автор: Styler

Недавно все страны-члены НАТО осудили агрессию России против Украины. И хотя западные государства вряд ли будут отрыто воевать за нашу страну, у Североатлантического альянса есть отличный шанс нанести сокрушительный удар по РФ.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал известный российский социолог, двоюродный брат убитого оппозиционера Бориса Немцова Игорь Эйдман, проживающий ныне в Германии.

В своей заметке, которую социолог назвал "Вооружить заложника", он отмечает, что "Украина - наиболее уязвимое в гибридной войне звено западной коалиции".

"Путин пытается сделать ее своим заложником, шантажируя широкомасштабной агрессией и вымогая таким образом уступки со стороны Запада. Об этом свидетельствует история с демонстративной подготовкой российского наступления, вызвавшая знаменитый звонок Байдена, обещавшего уважить Путина встречей. Как стало понятно, одной из целей этого шантажа было предотвращение запланированных новых американских санкций", - пишет Эйдман.

По его словам, только массированная всесторонняя военная помощь стран-членов Североатлантического альянса Украине может обеспечить международную безопасность.

"Путин должен понимать, что если рыпнется в Украину, получит по рогам", - пишет эксперт.

Эйдман уверен: это вполне реально.

"Как показывают военные конфликты последнего времени, российские вооружения устарели и неэффективны. Такие консервные банки и железные болванки, гордо именуемые новейшими танками и ракетами, бессильны против НАТОвских, напичканных современной электроникой дронов", - пояснил он.

"Запад не готов воевать за Украину, но он может помочь украинцам создать мощную систему обороны. Кажется, в НАТО это начинают понимать", - резюмировал брат Немцова.

Читайте также о том, защитит ли НАТО Украину от возможного нового нападения России.

Ранее ВСУ показали на видео засаду оккупантов, которые цинично расстреливали раненых.

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