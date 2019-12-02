Путин чуть не погиб перед встречей с Зеленским: появились новые детали ЧП

Владимир Путин чуть не попал в авиакатастрофу (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин два раза был на грани жизни и смерти

Владимир Путин едва не погиб в авиакатастрофе. Самолет президента России пришлось сажать в сильном тумане, что чуть не завершилось трагично для главы Кремля.

По словам пилотов лайнера, во время полета "погода менялась буквально каждые 10-15 минут". А перед самой посадкой самолета условия ухудшились капитально, поэтому пилоты посадили Ил-96 в аэропорту буквально на ощупь.

"В зоне ожидания полет продлился недолго, там порядка 10-12 минут мы потеряли, и, на наше счастье, диспетчер дал видимость 350, что соответствовало минимуму аэродрома", - цитируют пилота Путина росСМИ.

Интересно, что этой осенью бывший пилот президентского самолета поведал, как самолет с Путиным однажды попал в "дичайшую болтанку" после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.

"У нас полностью выбило автопилот, руль поворота был ограничен на одну треть хода", - рассказал он, добавив, что за 40 лет полетов еще не видел таких плохих условий.

"Удержать руль поворота, даже когда он не ограничен, сложно, вероятность слететь с полосы после посадки в тот раз была около 90%", - отметил бывший пилот.

При этом Путин был сильно напуган инцидентом, и его пришлось успокаивать после того, как самолет уже приземлився в Питере.

Напомним, что 9 декабря Путин вынужден будет лететь на все том же самолете Ил-96 в Париж, где пройдет саммит глав Украины, России, Франции и Германии. Встреча в нормандском формате на уровне лидеров государств состоится впервые после трехлетнего перерыва.

Самолет Ил-96, на котором летает Путин (фото: wikipedia.org)