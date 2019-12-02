Путін ледь не загинув перед зустріччю з Зеленським: з'явилися нові деталі НП

Володимир Путін ледь не потрапив в авіакатастрофу (фото: kremlin.ru)

Володимир Путін два рази був на межі життя і смерті

Володимир Путін ледь не загинув в авіакатастрофі. Літак президента Росії довелося садити в сильному тумані, що ледь не завершилося трагічно для глави Кремля.

За словами пілотів лайнера, під час польоту "погода змінювалася буквально кожні 10-15 хвилин". А перед самою посадкою літака умови погіршилися капітально, тому пілоти посадили Іл-96 в аеропорту буквально на дотик.

"В зоні очікування політ тривав недовго, там близько 10-12 хвилин ми втратили, і, на наше щастя, диспетчер дав видимість 350, що відповідало мінімуму аеродрому", - цитують пілота Путіна росЗМІ.

Цікаво, що цієї осені колишній пілот президентського літака повідав, як літак з Путіним одного разу потрапив в "дику бовтанку" після вильоту з Москви до Санкт-Петербурга.

"У нас повністю вибило автопілот, кермо повороту було обмежене на одну третину ходу", - розповів він, додавши, що за 40 років польотів ще не бачив таких поганих умов.

"Утримати кермо повороту, навіть коли воно не обмежене, складно, ймовірність злетіти з смуги після посадки в той раз була близько 90%", - зазначив колишній пілот.

При цьому Путін був сильно наляканий інцидентом, і його довелося заспокоювати після того, як літак вже приземлився у Пітері.

Нагадаємо, що 9 грудня Путін змушений буде летіти на все тому ж літаку Іл-96 в Париж, де пройде саміт глав України, Росії, Франції та Німеччини. Зустріч в нормандському форматі на рівні лідерів держав відбудеться вперше після трирічної перерви.

Літак Іл-96, на якому літає Путін (фото: wikipedia.org)