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Усі шляхи ведуть додому: зірка "Голосу країни" випустила унікальний кліп

STYLERЖиття    30.04.2020 - 13:10
Усі шляхи ведуть додому: зірка "Голосу країни" випустила унікальний кліп
JULINOZA (фото: прес-служба гурту)

JULINOZA, яка свого часу наробила шуму у Нацвідборі на Євробачення та у шоу "Голос країни", презентувала новий кліп

Зірка "Голосу країни" та Нацвідбору на Євробачення JULINOZA (вона ж Юлія Запорожець з Одеси) презентувала зі своїм гуртом кліп на пісню "Моє Місто". Зробила це вона в нетиповому для українських артистів форматі VR.

У центрі сюжету кліпу прогулянка мальовничими місцями Одеси, відображена в зйомці з оглядом на 360 градусів. Неймовірний ефект повної присутності! Тут хочеться дослідити кожну залучену локацію й роздивитися все довкола разом із героями кліпу. Технології віртуальної реальності сприяють максимальному зануренню в атмосферу міста.

"У кожного з нас є особливе місто - те, що ми називаємо домівкою. Іноді воно знаходиться не у фізичному просторі, а в глибині душі. Головне - відшукати його, адже тільки так можна знайти істину та відповіді на всі питання. Для мене таким містом завжди була Одеса, саме тому її знакові локації знайшли відображення в екранізації пісні", - говорить Юля.

JULINOZA - Моє Місто (офіційне 360° відео)

Цікаво, що у рамках презентації кліпу JULINOZA представила глядачам відразу три різні формати - оригінальну версію, VR, а також лірик-відео. Режисером усіх робіт став талановитий Михайло Крикалов.

"Мене, як художника візуальних ефектів, давно цікавить інтеграція технологій віртуальної реальності. Ключове завдання в подібних зйомках - створити сюжет, який виправдав би використання такої технології й сприяв залученню глядачів. Разом із Юлі ми вирішили влаштувати віртуальну екскурсію містом, адже зараз - у період карантину прогулянки на свіжому повітрі ми цінуємо, як ніколи", - коментує він.

JULINOZA - Моє Місто (офіційний кліп)

Нагадаємо, не так давно українська співачка, яка підкорила Європу, випустила довгоочікувану пісню.

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