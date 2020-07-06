Путешествия за границу: как проверить, можно ли украинцам посещать страну

Украинцам рассказали, как проверить возможность въезда или транзита в других странах перед путешествием
Пандемия коронавируса привела к тому, что большинство стран ушли на карантин и закрыли свои границы для туристов. Однако после начала сезона отпусков, часть стран, которые уже успешно справились с инфекцией, начали впускать отдыхающих. Для украинцев большинство стран остаются закрытыми и решение собираются пересмотреть после 14 июля.
С 1 июля страны ЕС начали открывать границы и составили списки "зеленых" и "красных" зон, откуда туристов будут принимать или не принимать. Украина пока не попала в список стран, откуда будут готовы принимать туристов, пишет "Слово и Дело".
Граждане Украины могут совершать туристические поездки в Турцию, Египет, Албанию, Хорватию и Черногорию. В большинстве стран от украинских туристов требуют медицинскую страховку, в Черногории – тест нужно сдать за 72 часа до прилета. Такой же тест будут требовать и по прилету в Египет. В Хорватии нужна будет страховка и бронь на жилье. Для поездки в Албанию нужна будет обязательная медицинская страховка. В остальные страны украинцев пока не пускают, либо впускают, но с обязательным 14-дневным карантином.
Транзитные передвижения действуют во многих странах ЕС, но тут тоже есть нюансы. Например, в Италии пассажиры авиарейсов не имеют права покидать терминал аэропорта и должны иметь билеты на следующий рейс. Венгрия также разрешила транзитные коридоры. Для того чтобы украинцам было легче распланировать свой маршрут, в МИД создали интерактивную карту. На ней можно посмотреть, какие страны полностью закрыты для посещений гражданами Украины, где могут пустить, но с ограничениями, а также, где можно пересечь страну транзитом.
В МИД Украины посоветовали путешественникам, которые собрались за границу:
Напомним, ранее мы писали о том, что для украинцев начали открывать границы на курортах других стран и рассказывали, куда уже можно поехать.
Автор: Анна Шиканова