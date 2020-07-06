Подорожі за кордон: як перевірити, чи можна українцям відвідувати країну

Пандемія коронавірусу призвела до того, що більшість країн пішли на карантин та закрили свої кордони для туристів. Однак після початку сезону відпусток, частина країн, які вже успішно впоралися з інфекцією, почали впускати відпочивальників. Для українців більшість країн залишаються закритими й рішення збираються переглянути після 14 липня.

З 1 липня країни ЄС почали відкривати кордони та склали списки "зелених" і "червоних" зон, звідки туристів будуть приймати або не приймати. Україна поки не потрапила в список країн, звідки будуть готові приймати туристів, пише "Слово і Діло".

На цей момент в країни ЄС можуть в'їхати громадяни України, які:

подорожують з метою навчання

моряки, які їдуть за місцем роботи, на корабель

громадяни, які їдуть через країни ЄС транзитом (у кожній країні є свої правила)

працівники високого рівня кваліфікації, які потрібні з економічної точки зору країни і їх робота не може бути виконана віддалено або перенесена

члени сімей громадян ЄС

громадяни, які мають посвідку на проживання в країнах ЄС або аналогічний документ

сезонні працівники, при підтвердженні від роботодавця

працівники дипломатичних установ

Куди українців почали пускати

Громадяни України можуть здійснювати туристичні поїздки в Туреччину, Єгипет, Албанію, Хорватію і Чорногорію У більшості країн від українських туристів вимагають медичну страховку, у Чорногорії – тест потрібно зробити за 72 години до прильоту. Такий же тест будуть вимагати й по прильоту в Єгипет. У Хорватії потрібна буде страховка і бронь на житло. Для поїздки в Албанію потрібна буде обов'язкова медична страховка. В інші країни українців поки що не пускають, або впускають, але з обов'язковим 14-денним карантином.

Транзит через країни ЄС

Транзитні пересування діють у багатьох країнах ЄС, але тут теж є нюанси. Наприклад, в Італії пасажири авіарейсів не мають права залишати термінал аеропорту і повинні мати квитки на наступний рейс. Угорщина також дозволила транзитні коридори. Для того, щоб українцям було легше розпланувати свій маршрут, МЗС створили інтерактивну карту. На ній можна подивитися, які країни повністю закриті для відвідувань громадянами України, де можуть пустити, але з обмеженнями, а також, де можна перетнути країну транзитом.

У МЗС України порадили мандрівникам, які зібралися за кордон:

Зв'язатися з авіакомпанією і туроператором, у якого заброньована поїздка та уточнити актуальний стан карантинних обмежень в тій країні, куди їдете. Також потрібно перевірити статус бронювання поїздки.

Зв'язатися з дипломатичною установою тієї країни, куди запланована поїздка й уточнити в офіційних органів повну та актуальну інформацію про карантинних обмежень.

Вивчити умови страховому полісу. Він повинен покривати втрати, які можуть виникнути в результаті надзвичайної ситуації, у разі зараження коронавірусом.

Зробити обов'язково перестрахування на випадок надзвичайної ситуації (скасування рейсу, необхідність придбання інших квитків, вимушене перебування в чужій країні на більший термін, ніж було заплановано). Варто взяти з собою готівку і платіжні картки.

Всі необхідні медичні препарати, які можуть знадобитися, потрібно взяти з запасом, з урахуванням того, що доведеться провести в чужій країні більше запланованого часу.

При прибутті за кордон, потрібно звернутися в диппредставництво України надати інформацію про своє місцеперебування та контактні дані. Консули можуть допомогти лише тим, хто заявив про своє перебування в іншій країні.

Зареєструватися на вебресурсі "Друг". Це дасть інформацію консулам у цифровій базі.

Записати всі потрібні телефони та адреси дипломатичних установ України в інших країнах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що для українців почали відкривати кордони на курортах інших країн і розповідали, куди можна поїхати.