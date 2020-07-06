Подорожі за кордон: як перевірити, чи можна українцям відвідувати країну

Українцям розповіли, як перевірити можливість в'їзду або транзиту в інших країнах перед подорожжю
Пандемія коронавірусу призвела до того, що більшість країн пішли на карантин та закрили свої кордони для туристів. Однак після початку сезону відпусток, частина країн, які вже успішно впоралися з інфекцією, почали впускати відпочивальників. Для українців більшість країн залишаються закритими й рішення збираються переглянути після 14 липня.
З 1 липня країни ЄС почали відкривати кордони та склали списки "зелених" і "червоних" зон, звідки туристів будуть приймати або не приймати. Україна поки не потрапила в список країн, звідки будуть готові приймати туристів, пише "Слово і Діло".
Громадяни України можуть здійснювати туристичні поїздки в Туреччину, Єгипет, Албанію, Хорватію і Чорногорію У більшості країн від українських туристів вимагають медичну страховку, у Чорногорії – тест потрібно зробити за 72 години до прильоту. Такий же тест будуть вимагати й по прильоту в Єгипет. У Хорватії потрібна буде страховка і бронь на житло. Для поїздки в Албанію потрібна буде обов'язкова медична страховка. В інші країни українців поки що не пускають, або впускають, але з обов'язковим 14-денним карантином.
Транзитні пересування діють у багатьох країнах ЄС, але тут теж є нюанси. Наприклад, в Італії пасажири авіарейсів не мають права залишати термінал аеропорту і повинні мати квитки на наступний рейс. Угорщина також дозволила транзитні коридори. Для того, щоб українцям було легше розпланувати свій маршрут, МЗС створили інтерактивну карту. На ній можна подивитися, які країни повністю закриті для відвідувань громадянами України, де можуть пустити, але з обмеженнями, а також, де можна перетнути країну транзитом.
У МЗС України порадили мандрівникам, які зібралися за кордон:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що для українців почали відкривати кордони на курортах інших країн і розповідали, куди можна поїхати.
Автор: Анна Шиканова