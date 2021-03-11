Путешественник показал красоту Украины в 30-секундном видео: захватывает дух!

Автор проекта "Ukraine is my Home" также представил свое масштабное исследование в очень сжатом по длительности ролике в Instagram.

Видео: О красоте природы Украины сняли невероятный ролик

Как объяснил Назар задумку своего нового видео, этой работой он решил "обратиться ко всем, кто способен видеть прекрасное, кто в поисках новых ощущений, незабываемых эмоций, к тем, кто в поиске чудесных и сказочно красивых мест".

Путешественник также подчеркивает, что Украина - это отдельный мир, в котором есть все.

Удивительную красоту природы Украины запечатлели на видео

"Густые вековые леса, мудрые и монументальные горные хребты, загадочные ущелья, просторные долины, широкие, и шумные реки, а также кристально чистые озера. Я хочу лишь сказать: "Приезжайте в Украину, насладитесь нашим гостеприимством, пейзажами, прекрасным климатом и создайте для себя одно из самых запоминающихся приключений в жизни!" - написал Дорош в описании к видео.

Видео: Путешественник Назар Дорош снял ролик о красоте Украины

На кадрах можно увидеть, среди прочего, гору Драгобрат, Червоногородский замок, Кинбурнскую косу, остров Джарылгач, Олешковские пески, Черновицкий университет, заповедник Аскания-Нова, Бакоту, Аккерманскую крепость, город-призрак Чернобыль и многое-многое другое.

Видео: Путешественник показал в сети уникальные локации Украины