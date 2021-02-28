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Лучшие места в Украине, которые нужно посетить весной: Дземброня, Бучак и не только

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 09:00
Лучшие места в Украине, которые нужно посетить весной: Дземброня, Бучак и не только Топ лучших мест Украины, куда можно поехать весной, составил Илья Луценко (фото: пресс-служба НЛО TV)
Автор: Дмитрий Войналович

Не знаете, куда поехать с семьей на активный и интересный отдых в Украине? Особенно весной, когда погода уже шепчет: "поехали в путешествие".

Специально для вас, читатели Lite, ведущий популярного тревел-шоу "Check-in Україна" на канале НЛО TV Илья Луценко составил собственный топ-5 мест, которые обязательно стоит посетить каждому украинцу.

"Вообще, мои рекомендации можно было вместить в одно предложение. Господа, с наступлением весны - собирайте вещи и поезжайте в Карпаты! Но я попытаюсь дать более развёрнутый ответ, и укажу несколько точек, которые вам особенно интересно будет посетить. Почему Карпаты? Мне кажется, именно в этом регионе, взобравшись на какую-то гору, вы сможете увидеть: как весной оживает природа, все зеленеет, цветет и пахнет… В общем, идеальное место, чтобы встретить весну. Поехали!" - говорит Илья.

Ну, действительно, чего оттягивать. Поехали!

Дземброня, Ивано-Франковская область

Дземброня считается самым высокогорным селом Украины. Именно отсюда часто начинается маршрут по Черногорскому хребту. Именно в Дземброни бывали Василий Стефаник и Леся Украинка. А еще эти места вдохновили Сергея Параджанова снять фильм "Тени забытых предков". А вы были здесь?

Лучшие места в Украине, которые нужно посетить весной: Дземброня, Бучак и не только

Дземброня

Озеро Росохан, горный массив Горганы, Ивано-Франковская область

Если вы приехали на Франковщину, есть смысл посетить еще один горный массив. Находится он на высоте 1120 метров, и вода в нем настолько чистая, что видно каждый камушек на дне. Озеро имеет хороший бирюзовый оттенок, но вода всегда остается холодной.

Лучшие места в Украине, которые нужно посетить весной: Дземброня, Бучак и не только

Озеро Росохан

Смотрицкий каньон, Хмельницкая область

Долина реки Смотрич с известняковыми склонами считается геологическим памятником природы в Украине. Кроме великолепных пейзажей, здесь можно увидеть небольшие водопады, а также перейти через мосты над пропастью. Красота!

Лучшие места в Украине, которые нужно посетить весной: Дземброня, Бучак и не только

Смотрицкий каньон

Озеро Бучак, Черкасская область

Если вы живете в Киеве, и не хотите далеко отъезжать от столицы, вот вам ещё один вариант - озеро Бучак, Черкасская область. Этот водоем образовался во время строительства Каневской ГАЭС, на месте ее нижнего котлована. Говорят, что озеро как бы "победило" бездумный поступок человека и небрежное отношение к природе. Озеро еще называют Блакытным - из-за того, что холодные родниковые воды подпитывают его. Благодаря этому вода имеет красивый оттенок. А глубина водоема достигает 30 метров.

Лучшие места в Украине, которые нужно посетить весной: Дземброня, Бучак и не только

Озеро Бучак

"Ну и последняя идея. Как по мне, она одна из топовых! Съездите туда, где вы еще ни разу не были. Эмоции от того, что вы посещаете что-то новое - точно останутся в вашей памяти надолго!" - призывает Илья.

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