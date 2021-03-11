Мандрівник показав красу України в 30-секундному відео: захоплює дух!

Український мандрівник Дорош Назар створив дивовижне відео "What is Ukraine?", в якому показав рукотворні і природні пам'ятки нашої країни, унікальні ландшафти, захоплюючу красу природи в різних регіонах.
Ролик на YouTube-каналі Дороша за день зібрав більше мільйона переглядів.
Автор проекту "Ukraine is my Home" також представив своє масштабне дослідження в дуже стислому по тривалості ролику в Instagram.
Відео: Про красу природи України зняли неймовірний ролик
Як пояснив Назар задум свого нового відео, цією роботою він вирішив "звернутися до всіх, хто здатний бачити прекрасне, хто в пошуках нових відчуттів, незабутніх емоцій, до тих, хто в пошуку чудових і казково красивих місць".
Мандрівник також наголошує, що Україна - це окремий світ, в якому є все.
Дивовижну красу природи України показали на відео
"Густі вікові ліси, мудрі та монументальні гірські хребти, загадкові ущелини, просторі долини, широкі, і бурхливі річки, а також кришталево чисті озера. Я хочу лише сказати: "Приїжджайте в Україну, насолоджуйтеся нашою гостинністю, пейзажами, прекрасним кліматом і створіть для себе одну з найнезабутніших пригод у житті!" - написав Дорош в описі до відео.
Відео: Мандрівник Дорош Назар зняв ролик про красу України
На кадрах можна побачити, серед іншого, гору Драгобрат, Червоногородський замок, Кінбурнську косу, острів Джарилгач, Олешківські піски, Чернівецький університет, заповідник Асканія-Нова, Бакоту, Аккерманську фортецю, місто-привид Чорнобиль і багато-багато іншого.
Відео: Мандрівник показав в мережі унікальні локації України
Раніше ми писали про те, що проблему вирубки карпатських лісів показали в яскравому відео.
Також повідомлялося, що недавно ведучі тревел-шоу розповіли про найкращі місця в Україні, які потрібно відвідати навесні.